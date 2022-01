NAUČNICI OTKRILI ZAŠTO NIJE NASTALA SUPER ZEMLJA: Za sve su krivi džinovski prstenovi prašine

Ti prstenovi su možda odgovorni za to što naša planeta nije postala super-Zemlja, odnosno telo koje je otprilike dvostruko veće od Zemlje i do 10 puta masivnije.

Astronomi su do sada u našoj galaksiji otkrili takve super-Zemlje oko 30% zvezda nalik na Sunce te se zapitali kako to da nje nema u našem Sunčevom sistemu, s obzirom na to da se očigledno radi o čestoj pojavi.

Astrofizičar Andre Izidoro sa Univerziteta Rajs u Hjustonu i njegove kolege, napravili su kompjuterske simulacije modela formiranja Sunčevog sistema.

One su pokazale da su rano Sunce okruživale "izbočine" pritiska ili područja visokog pritiska gasa i prašine. Ova područja visokog pritiska verovatno su nastala kada su se čestice, koje su se kretale prema Suncu zbog njegove snažne gravitacije, zagrevale i isparavale velike količine gasa.

Simulacije pokazuju da su oko mladog Sunca verovatno postojala tri različita područja u kojima su čvrste čestice prelazile u gasno stanje, nazvana "sublimacijske linije". U liniji najbližoj Suncu, ili najtoplijoj zoni, u gas se pretvarao čvrsti silikat. U srednjoj liniji u gas se pretvarao led, a u najdaljoj liniji ugljen monoksid.

Čvrste čestice poput prašine su se u tom periodu sudarale s tim "izbočinama" i počele da se gomilaju, pokazale su simulacije, te su se tako počeli stvarati prstenovi, piše Lajv Sajens.

Da nije bilo ovih promena gasa, Sunce bi brzo progutalo većinu čestica, ne ostavljajući dovoljno materijala za stvaranje planeta.

S godinama su se gas i prašina koji okružuju Sunce hladili, a sublimacijske linije su se približavale našoj zvezdi. Taj je proces omogućio da se prašina akumulira u planetezimale, odnosno "semenke" planeta veličine asteroida, koje su se zatim mogle spajati i formirati planete.

Prema simulacijama, najbliži prsten Suncu formirao je planete unutrašnjeg Sunčevog sistema - Merkur, Veneru, Zemlju i Mars.

U srednjem prstenu formirali su se planete spoljnog Sunčevog sistema, dok je najudaljeniji prsten formirao komete, asteroide i druga mala tela u području izvan orbite Neptuna.

Uz to, piše Indeks, stručnjaci su ustanovili da ako bi unutar simulacije odložili formiranje srednjeg prstena, došlo bi do stvaranja super-Zemlje.

"Dakle, vreme formiranja ovog srednjeg sistema gasa možda je bio ključni aspekt u formiranju Sunčevog sistema", naveo je Izidoro u studiji objavljenoj u časopisu Nature Astronomy.

Kurir.rs