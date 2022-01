DOK VOJNI VRH NATO I RUSIJE RAZGOVARAJU U SEDIŠTU NATO AMERIKANCI I ŠVEĐANI LETE OKO KALINJINGRADA! Ruska eksklava pod osmatranjem

Dok delegacije NATO pakta sa jedne i Rusije sa druge strane razgovaraju u sedištu Alijanse u Monsu oko Ukrajine i nagomilavanja ruskih snaga na granici sa tom državom, iznad ruske enklave na severo-istoku Evrope oko Kalinjingrada u toku je opsežno izviđanje ove izdvojene ruske teritorije u samom srcu NATO i EU.

Tako je aplikacija Flajt radar zabeležila da oko same enklave letel čak dva američka aviona specijalizovana za elektronsko izviđanje i praćenje komunikacijaRC-135W Rivet Joint sa kodnim pozivom JAKE11, RC-12X sa kodnim pozivom Guardrail, koji je inače 2019. letelo blizu granica Srbije tokom vežbe Slovenski štit 2019.. Ovim avionima pridružio se i Gulfstream IV SVF623 Švedskog RV, koja inače nije članica NATO, ali intenzivno sarađuje sa Alijansom.

Podsetimo izviđački avioni NATO članica do sad su uglavnom leteli uz ukrajinsko-rusku granicu i uz samu obalu Krima i Crnog Mora. Ovo je po prvi put da su avioni u intenzuivnom osmatranju ruske enklave Kalinjingrad, gde Ruska Federacija ima postavljene taktičke balističke rakete tipa Iskander M dometa 500 kilometara i krstareće rakete dometa 2.500 km.

Ova verzija "iskander M" sa raketom R-500 dobila je još bolje ocene. Reč je o poboljšanom sistemu koji za sada nije namenjen izvozu. Usavršavanje se odnosi na novu raketu povećane preciznosti od neverovatnih jedan metar na poligonskim ispitivanjima. Iako raketa R-500 ima 30 odsto kraći domet nudi visoku preciznost i nezaustavljivost.

Usavršena varijanta "iskander M" biće oslonac u borbi protiv najavljenog američkog antiraketnog štita. Pretpostavka je da bi sistem "iskander" dejstovovao po radarskim postorojenjima antiraketnog štita i onesposobio ih za pružanje informacija o lansiranju i putanji leta balističkih raketa «Topolj». "Iskander M" predstavlja novo oružje koje će, kako Rusi tvrde, služiti za odvraćanje u lokalnim konfilktima jer je njegov domet dovoljan da pogodi bilo koji neprijateljski vitalni cilj u okruženju.

Prve isporuke ovog sistema krenule su 2007. godine. Prvi operativni bataljon proglašen je 21. jula 2010. godine u enklavi Kalinjingrad na samoj granici sa Poljskom.

A, onda je došla ta famozna 2018. i svašta oko sporazuma o ograničenju raketa srednjeg dometa INF, koji su 8. decembra1987. potpisali američki i sovjetski predsednik. Sporazum o likvidaciji raketa kratkog i srednjeg dometa od 500 do 5.500 kilometara bio je vremenski neograničen i pod strogom kontrolom. Sovjetski Savez je iz Evrope uklonio i uništio 270 raketa SS-20, svaku sa po tri bojeve glave dometa 5.000 km, 112 projektila SS-4 dometa do 2.000 km, 265 taktičkih raketa „luna" i SS-2 21 točka, 265 raketa „skad", SS-23 i SS-12. Amerikanci su uklonili 108 balističkih raketa „peršing II" dometa 1.800 km, 464 krstareće rakete „tomahavk" dometa 2.500 km i 72 balističke rakete „peršing I" te 163 projektila tipa „lens" dometa 110 km. U okviru sporazuma Gorbačov je pristao da se ne broje rakete, već bojeve glave na njima, čime je izašao u susret Amerikancima. Sovjetski generali su to nevoljno prihvatili. Sporazum o eliminaciji raketa malog i srednjeg dometa predviđao je uništenje ne samo aktivnih nego i rezervnih raketa i njihovih delova. Ali samo američkih i ruskih. Ugovor nije obuhvatao projektile oko 20 zemalja, među kojima su Velika Britanija, Francuska, Kina, Indija, Pakistan, Izrael i Severna Koreja, kao i Iran, koji pokušava da konstruiše rakete srednjeg dometa. Zato je i dobio naziv „dupla nula". Posle 34 godine sprazum je otišao u zaborav. Amerikanci su optužili Rusiju da je prekršila dogovor kada su rakete Iskander -K i M zamenje krstarećim raketama 9M729 firme Inovator, čije razvoj je završen 2014, a trestiranje 2016. Januara 2019. ova krstareća raketa po prvi put prikazana je pred stranim vojnim atašeima. Na Zapadu dobila je oznaku SSC-8.

