JENS STOLTENBERG: Rusija ne može da stavi veto na ulazak Ukrajine u NATO! Samo 30 saveznika može odlučiti ko je spreman za NATO!

Generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg obratio se danas medijima posle dužeg sastanka da delegacijom Rusije u sedištu Alijanse u Monsu i potvrdio na početku da je 30 članica NATO na sastanku sa Rusijom potvrdilo pravo svake države da sama određuje svoju sudbinu.

"Postoje velike razlike između NATO saveznika i Rusije po pitanju bezbednosti Ukrajine i implikacija po bezbednost Evrope", izjavio je generalni sekretar i dodao da će

"NATO će „učiniti sve napore“ za politički napredak sa Rusijom, kaže Stoltenberg posle razgovora.

Saveznici u NATO-u su ujedinjeni u činjenici da Rusija ne može da stavi veto na pristupanje Ukrajine alijansi i spremni su da podrže Kijev , izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg .

„Sve članice se slažu oko ključnog principa: da svaka država ima pravo da bira svoj put... Saveznici se takođe slažu da samo Ukrajina i 30 saveznika u (savezu) mogu odlučiti kada je Ukrajina spremna da postane članica (NATO-a). ), niko drugi. Rusija ne može da stavi veto na ulazak Ukrajine u NATO“, rekao je Stoltenberg posle sastanka Saveta NATO-Rusija u Briselu u sredu .

„NATO je na sastanku jasno stavio do znanja da smo spremni da zakažemo seriju sastanaka koji će se baviti širokim spektrom različitih tema, uključujući rakete i recipročna proverljiva ograničenja na rakete, u Evropi“, rekao je Stoltenberg. Sa ruske strane su jasno stavili do znanja da nisu spremni“, dodao je on.

On je dodao države članice zapadnog bloka „uložiće sve napore“ da pronađu politički put napred sa Rusijom, izjavio je u sredu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posle predsedavanja sastankom Saveta Rusija-NATO.

Stoltenberg je takođe ukazao na to da je blok pozvao Rusiju da „povuče svoje snage“ iz Gruzije, Moldavije i Ukrajine, verovatno misleći na ruske mirovne snage stacionirane u Pridnjestrovlju, Abhaziji i Južnoj Osetiji, i na Krimu – regionu koji se odvojio od Ukrajine i ponovo se pridružio Rusiji 2014. nakon puča u Kijevu koji podržava Zapad.

Rusija i NATO nastavljaju svoje misije u Moskvi i Briselu dodao je Stoltenberg.

Takođe NATO je predlažio dalje sastanke, ali se Rusija još nije složila, ali ih nije ni isključila.

Posle završetka sastanka ruska delegacija napustila je sedište NATO u Monsu.

🇷🇺⚡️🇺🇲Russian delegation leaves after negotiations with NATO pic.twitter.com/1b1IW1nXqD — The RAGE X (@theragex) January 12, 2022

Zvaničnici Rusije i NATO-a održali su u sredu razgovore u Briselu kako bi razgovarali o bezbednosnim predlozima koje je iznelo rusko ministarstvo spoljnih poslova sredinom decembra, a koji imaju za cilj ublažavanje tenzija između Moskve i zapadne alijanse.

Kurir.rs/A.M.