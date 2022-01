OPERACIJA SLEPOG CREVA KAO ULAZNICA: Nečuvena praksa na udaljenom čileanskom ostrvu! VIDEO

Foto: Profimedia / Wavebreak Media LTD

Preseljenje u drugi grad uvek zahteva rastanak sa nečim - kontaktima, slučajnim sastancima sa starim prijateljima - ali ovaj grad u Čileu podiže troškove na novi nivo jer ljudi koji žele da se tamo presele moraju prvo da uklone slepo crevo.

Dobrodošli u Villa Las Estrellas - čileanski grad na ostrvu King Džordž na obodu Antarktika koji ima populaciju od ne više od 100 ljudi, od kojih su većina istraživači i vojnici. Pronalaženje doktora ovde je izazov. Iako se u blizini nalazi aerodrom, možda nećete dobiti neophodnu medicinsku pomoć na vreme ako patite od upala slepog creva.

Otuda i mera predostrožnosti prethodnog uklanjanja slepog creva. Ova praksa je nekada bila popularna u SAD krajem 19. veka, ali je brzo odbačena nakon što je naučna zajednica saznala za značaj organa u obliku crva za imuni i probavni sistem.

Ipak, njegovo uklanjanje je neophodna žrtva za one koji se kreću na Antarktik - a ne samo za one koji se kreću ka čileanskoj teritoriji. To je opšti savet za mnoge putnike na daleki kontinent. Kao što nam istorija govori - čak i ako imate doktora u naselju, možda vas neće spasiti od hitnog slučaja.

Davne 1961. godine, sovjetski lekar opšte prakse Leonid Rogozov našao se u kiseloj krastavci jer je počeo da oseća simptome upale slepog creva tokom svog angažovanja na stanici na Antarktiku. Olujno vreme je isključilo evakuaciju i on je bio jedini lekar u ekspediciji. Rogozov je tako došao do jedinog rešenja – odlučio je da operiše sam sebe uz pomoć dvojice članova ekspedicije. Operacija je bila teška i on je na momente skoro gubio svest, ali je Rogozov na kraju uspeo i tako postao prva (i, prema našim saznanjima, jedina) osoba koja je izvela takav podvig.

