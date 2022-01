NOVI POTEZ ČEŠKE VLADE: Zdravstveni radnici moći će da rade čak i ako su zaraženi koronom

Nova pravila su manje ambiciozna nego što je ranije predložila vlada, koja je rekla da sastavlja širu listu kritičnog osoblja, uključujući hitne službe, policiju i radnike energetske industrije koji bi mogli biti uključeni u program.

Potez Češke je najnovije ublažavanje mera u Evropi. Evropske zemlje pokušavaju da pronađu način da održe rad službi dok se istovremeno širi zarazna varijanta omikrona. Ministar zdravlja Vlastimil Valek rekao je novinarima da se vlada nada da će uspeti da kontroliše talas omikronskih infekcija, koji je odgovoran za više od 10.000 zaraženih ljudi dnevno.

"Mere će se postaviti tako da se obezbedi nulti rizik od zaraze radnog kolektiva"

Oni koji moraju da nastave da rade moći će samo da idu na posao i da se vrate kući. Moraće da nose maske i da jedu u odvojenim prostorijama, rekao je ministar i dodao da će novim merama biti obuhvaćeno nekoliko stotina radnika, a primenjivaće se samo po potrebi.

"Mere će se postaviti tako da se obezbedi nulti rizik od zaraze radnog kolektiva", rekao je.

Vlada je već naložila testiranje u školama od ponedeljka, a radnici će morati da se testiraju dva puta nedeljno. Valek predviđa da će do početka sledeće nedelje biti do 20.000 zaraza dnevno, a do kraja iste nedelje možda i do 50.000. Valek je ponovio da je strategija vlade da uspori širenje omikrona među stanovništvom i izbegne kolaps bolnica.

Kurir.rs/Index.hr