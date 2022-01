OSVETA SAUDIJSKE ARABIJE I EMIRATA! Nekoliko sati od napada na Abu Dabi, vojne snage likvidirale vođu Huta

Podsećamo da su se Emirati borili zajedno sa Saudijskom Arabijom u koaliciji protiv Huta u građanskom ratu u Jemenu, te da je ovo nastavak tih prilika.

Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije pojasnio je kako se formira cena nafte između kupca i direktno proizvođača sirove nafte.

- Oni su prepoznali koje su to vitalne tačke u Saudijskoj Arabiji kao zemlji sa najvećim izvozom nafte u tom regionu. Oni nemaju veliku vojnu moć da mogu da odjednom razore, mada i dalje mogu da napadnu te vitalne tačke. Godine 2020. i 2021. to su bili masovni napadi dronova, kada je u toku jednog dana nestalo sa globalnog tržišta čak 10 posto nafte. Danas se trguje sirovom naftom po ceni od 88 dolara po barelu, to je za nekih 2 dolara više nego juče. Vi kao veliki proizvođač nafte i ja kao veliki kupac nafte danas napravimo ugovor o kupovini sirove nafte. Ni vi ni ja ne znamo po kojoj ćete vi meni prodati, niti po kojoj ceni ću ja vama platiti, ali znamo i ugovaramo prema razlici berzanske cene i naše cene. Berzanska cena se formira tako što postoji jedna globalna platforma na koju se dostavljaju ugovori o aktuelnim trgovinama i te vrednosti se unose. Ne očekujem da će se u Srbiji osetiiti velike oscilacije u ceni - rekao je Mičović u uključenju za Jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment, otkrio je da su posle napada vojne snage Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata likvidirale napadača u narednih nekoliko sati.

- Ovo je jedan sprečen teroristički napad, mada dogodila se nesreća gde su poginula 3 čoveka. Odbrambene snage Emirata su veoma efikasne, i već nekoliko sati kasnije vojne snage Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata napale su već uveliko izvršile napad na Hute i likvidirali njihovog general majora koji je vođa njihovih snaga - rekao je Tomašević.

foto: Kurir televizija

