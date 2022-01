RATNE IGRE Putin poslao vojsku u Belorusiju, Britanci šalju oružje Ukrajincima!

Ratni bubnjevi na istoku Evrope sve su glasniji, a zapadne zemlje sve su više uverene da Rusija priprema invaziju na Ukrajinu! Situaciju dodatno podgreva novi pokret ruskih trupa ka Belorusiji.

Odlučnost unije 2022.

Britanski Gardijan navodi da ruske trupe u Belorusiju stižu u železničkim kompozicijama pod izgovorom zajedničke vojne vežbe "Odlučnost unije 2022", koje bi, prema najavama iz Minska, trebalo da se održe početkom februara.

Neki vojni analitičari, međutim, smatraju da bi Moskva u slučaju sveobuhvatnog napada na Ukrajinu svoje snage u tu zemlju mogla da pošalje i iz Belorusije, koja se sa Ukrajinom graniči na severu, čime bi se znatno rastegao front, što bi predstavljao veliki problem za ukrajinsku armiju. Najavljene vojne vežbe Rusije i Belorusije trebalo bi da se održe u blizini beloruske granice sa Poljskom i Litvanijom, članicama NATO, a jedan deo ratnih igara planiran je da se održi i blizu granice sa Ukrajinom.

Istovremeno, iz Rusije stižu izveštaji o slanju dodatne opreme, uključujući tenkova i balističkih projektila kratkog dometa, na rusko-ukrajinsku granicu. S druge strane, britanski ministar odbrane Ben Volas potvrdio je da će Velika Britanija poslati Ukrajini novi paket oružja kako bi joj pomogla da poveća odbrambene kapacitete. - Doneli smo odluku da Ukrajini pošaljemo lake protivoklopne sisteme. To nije strateško oružje i nije pretnja Rusiji, već se koristi za samoodbranu - rekao je Volas i pozvao ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua da poseti London u narednih nekoliko nedelja.

Kanađani na terenu

Sputnjik je preneo da je Kanada u Ukrajinu poslala 200 vojnika kao pomoć u obuci lokalnih snaga bezbednosti.

Govori ono što Putin misli... Dmitrij Peskov, portparol Kremlja foto: Alexei Nikolsky

Nema govora o povlačenju - Rakete ostaju i Kalinjingradu!

Rusija nikada neće razmatrati zahtev za povlačenje projektila iz svoje Kalinjingradske regije, zapadne enklave okružene Poljskom, rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja. On je u intervjuu za CNN poručio da to ne dolazi u obzir, odgovorivši na pitanje hoće li Moskva razmotriti izvlačenje projektila "Iskander", balističkog sistema kratkog dometa, iz Kalinjingrada kao deo nastojanje da se smanje tenzije. - Rusija nikada ni sa kim neće razgovarati o povlačenju bilo kakvih projektila i bilo kakvog oružja iz Kalinjingrada jer je Kalinjingrad teritorija Rusije. Uz dužno poštovanje, nikada nećemo tolerisati bilo kakve zahteve da radimo ovo ili ono na vlastitoj teritoriji - rekao je on.