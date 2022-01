OVI BRITANCI IMAJU POSAO IZ SNOVA: Plata im se ne menja, ali dobijaju jedan ustupak koji će mnogi poželeti! VIDEO

Kampanji koji pozivaju na smanjenje broja radnih dana rekli su da će to stvoriti bolju ravnotežu između posla i privatnog života, ali kritičari upozoravaju da će to dovesti do više stresa jer zaposleni pokušavaju da uguraju više posla u manje sati.

U suđenju, koje vodi 4 Dai Veek Global, videće se članovi osoblja iz različitih organizacija koji završavaju uobičajeni obim posla, i to do 35 sati svake nedelje, ali podeljeno na četiri dana umesto na pet.

Dok su blokade naterale veliki broj zaposlenih da preispitaju nezgodnu ravnotežu između posla i privatnog života, predložena četvorodnevna radna nedelja je osmišljena da zaposlenima ponudi fleksibilno radno vreme i poveća produktivnost tokom radnog vremena.

Džo O’Konor, menadžer pilot programa za 4-dnevnu globalnu nedelju, rekao je da će koncept „najaviti smelu novu budućnost rada“ tokom 2022.

Morrisons i Unilever navodno razmišljaju o prelasku na četvorodnevnu sedmicu, dok će britanski ogranak kompanije Canon za kamere učestvovati u šestomesečnom suđenju, koje takođe vode akademici sa univerziteta Kembridž i Oksford, prenosi Staratelj.

Finansijska kompanija Atom banka je već napravila prelazak na kraću radnu nedelju.

Slični eksperimenti trebalo bi da budu održani u SAD, Kanadi, Irskoj, Australiji i Novom Zelandu, dok se ispitivanja već sprovode u Španiji i Škotskoj.

Istraživači tvrde da bi beneficije od četvorodnevne nedelje takođe dovele do toga da osoblje vrati efikasniji radni učinak za svoje poslodavce.

Nekoliko influenserskih agencija već radi četvorodnevnu radnu nedelju, uključujući Engage Hub, čiji će zaposleni imati slobodne nedelje ili petak, rotirajući svakih osam nedelja.

U marketingu, gde poslovi često nude veće plate, radnici se suočavaju sa velikim opterećenjem i konkurencijom, pri čemu mnogi ljudi rade i do 60 sati nedeljno.

Sem O'Brajen, direktor marketinga u platformi za marketing performansi Affise, rekao je: „Oni koji rade u marketingu mogu imati stres konkurencije i biti u toku sa digitalnim svetom, što nije bilo lako tokom pandemije.

„Efekti protekle dve godine rezultirali su mnogim dodatnim satima provedenim u izolaciji, kod kuće i gledajući u ekrane računara dok sedite u neudobnim stolicama – izuzetno loše i za vaše mentalno zdravlje, vid i držanje.

Tokom pandemije, verovalo se da bi uvođenje četvorodnevne radne nedelje povećalo prodaju na ulicama za oko 58 milijardi funti, navodi Affise.

U suđenju je na kraju učestvovalo više od 2.500 radnika, što je otprilike 1 odsto radne snage Islanda.

Radna mesta su obuhvatala predškolske ustanove, kancelarije, bolnice i pružaoce socijalnih usluga.

Vil Stronge, direktor istraživanja u Autonomiji, rekao je: „Ova studija pokazuje da je najveće svetsko ispitivanje kraće radne nedelje u javnom sektoru po svim merilima bilo ogroman uspeh.

„To pokazuje da je javni sektor zreo da bude pionir kraćih radnih nedelja – i da se mogu izvući lekcije za druge vlade.“

Dok su se aktivisti zalagali za četvorodnevnu radnu nedelju, kritičari tvrde da bi to stvorilo veći stres za radnike koji bi pokušavali da uguraju što više ili više posla u manje sati.

Neki kažu da bi koncept bio nemoguć u poslovima koji se suočavaju sa klijentima, ili operacijama 24/7, uključujući NHS ili hitne službe, gde bi isplate prekovremenog rada predstavljale dodatni trošak za poslodavce ili poreske obveznike.

Ispitivanje četvorodnevne radne nedelje u Francuskoj, na primer, pokazalo je da radnici rade istu količinu sati čak i sa danom manje i kompanije su morale da im plaćaju dodatno vreme.

Kurir.rs/Daily Mail