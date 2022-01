KANADSKI ZAKON NAVODNO ŠTITI LGBT POPULACIJU, A CILJA HRIŠĆANSKE PROPOVEDNIKE: Ako ne paze šta govore, sledi im zatvor! VIDEO

To je bio zakon koji zabranjuje takozvanu konverzionu terapiju u Kanadi. Umesto toga, jezik je previše širok do te mere da bi propovedanje osnovnih načela seksualnog morala izloženih u Bibliji moglo učiniti nezakonitim u zemlji.

Zbog toga je, prema Foks Njuzu više od 4.000 propovednika u Severnoj Americi posvetilo svoje propovedi u nedelju perfidnom uticaju koji bi Zakon C-4 mogao imati na slobodu veroispovesti.

Naravno, ovakvi napadi nisu ništa novo — iako je Zakon C-4 posebno poguban. Ipak, videli smo dosta napada na govornicu u ime tolerancije u poslednjih nekoliko godina, i samo će biti gore. Ovde u Vestern Žurnalu posvećeni smo pružanju vesti i mišljenja iz biblijske perspektive – i uzvratićemo kada naše osnovne slobode budu napadnute. Možete nam pomoći u našoj borbi tako što ćete se pretplatiti.

Predlog zakona C-4 je brzo prošao u kanadskom parlamentu bez mnogo debate prošlog meseca i stupio je na snagu 8. januara. Prema kanadskoj CTV, zakon „uključuje širi rečnik onoga što predstavlja terapiju konverzije od onoga što je savezna vlada pokušala da proći u prošlom parlamentu i proširuje se dalje od prošlog predloga koji se fokusirao na zabranu upotrebe ove prakse protiv dece i odraslih bez pristanka.”

Izveštaj CTV-a od 7. decembra uredno opisuje ono što zagovornici zakona kažu da zabranjuju: „Konverzija „terapija“, kako je nazvana, nastoji da promeni seksualnu orijentaciju osobe u heteroseksualnu ili rodni identitet u cisrodni. To može uključivati nastojanje da se potisne nečija neheteroseksualna privlačnost, ili potiskivanje nečijeg rodnog izražavanja ili ne-cis rodnog identiteta.

Drugim rečima: ako je neko gej, lezbejka ili biseksualac ​​ili ima rodnu disforiju, postoje kontroverzni — skoro uvek zasnovani na religiji — programi koji nastoje da ih odvrate od ovih tendencija. Oni koji su uključeni u vođenje programa konverzijske terapije u Kanadi sada će prema zakonu biti kažnjeni petogodišnjom zatvorskom kaznom.

Zabrane ovih programa nisu ništa novo i postoje u brojnim državama i jurisdikcijama u Americi. Da li je mesto vlade da zabrani takve programe za odrasle osobe koje pristanu je posebna debata, jer se tu ne zaustavlja Bill C-4.

U preambuli zakona, Predlog zakona C-4 kaže da je „mit da heteroseksualnost, cisrodni rodni identitet i rodno izražavanje koji je u skladu sa polom koji je dodeljen osobi pri rođenju imaju prednost u odnosu na druge seksualne orijentacije“.

Ovo nije ograničeno na bilo koju vrstu vladinog konteksta; Predlog zakona se bavi pojedincima i institucijama, uostalom, posebno verskim.

Štaviše, „terapija konverzije“ je definisana veoma labavo. Prema Foks Njuzu Zakon C-4 ga karakteriše kao bilo koju vrstu savetovanja osmišljenog da „potisne ili smanji neheteroseksualnu privlačnost ili seksualno ponašanje“, „potisne necisrodni rodni identitet osobe“ ili „potisne ili smanji rodno izražavanje osobe“. koji nije u skladu sa polom koji je dodeljen osobi pri rođenju.”

„Ovaj zakon je daleko najdirektniji napad koji smo videli na slobodu izražavanja i slobodu savesti i veroispovesti“, rekao je za Foks Njuz Marti Mur, advokat Centra za ustavne slobode sa sedištem u Kalgariju.

On je rekao da su kršenja Kanadske povelje o pravima i slobodama i njene zaštite verske slobode „veoma zabrinjavajuća“.

Na primer, uzmimo religioznu figuru koja kaže, na osnovu načela njegovih ili njenih svetih tekstova, da bi seks trebalo da bude rezervisan za monogamni bračni par koji se sastoji od muškarca i žene.

„Učenje i propagiranje tih vera, ako dođe u kontakt sa LGBTQ osobom, bez obzira da li ta LGBTQ osoba traži to savjetovanje ili ne, propagiranje i poučavanje i širenje tih vjera riskira da bude klasifikovano kao obraćenje. terapija“, rekao je Mur.

Zbog toga su hiljade hrišćanskih pastora u Severnoj Americi - kao deo pokreta koji su organizovali Liberti Coalition Canada i istaknuti kalifornijski pastor Džon Mekartur - rekli da su spremni da protestuju protiv zakona C-4 u svojim propovedima.

Makartur je rekao da je zakon deo kulture koja normalizuje seksualni nemoral i obračunava se sa onima koji se zalažu za tradicionalne biblijske vrednosti.

„Na kraju krajeva, neistomišljenici, oni koji neće pokleknuti, biće oni koji su verni Bibliji“, rekao je on za Foks njuz. „I to je ono što već vodi ka zakonima donetim protiv činjenja onoga što nam je naređeno u Svetom pismu, a to je da se suočimo sa tim grehom. I to će samo eskalirati.

„Činjenica da su to identifikovali kao krivično delo koje bi moglo da vam donese čak pet godina zatvora dovodi to na potpuno drugačiji nivo, jer su kanadski sveštenici stavljeni u zatvor zbog samo vršenje crkvenih službi“.

To je još jedan razlog zašto je zakon C-4 zlokoban: kanadske vlasti su zatvorile brojne pastore koji su održavali službe tokom pandemije u zemlji.

Pastor Džejms Kouts, prvi propovednik koji je stavljen iza rešetaka, proveo je mesec dana u zatvoru maksimalnog obezbeđenja — nešto što je jasno srazmerno „zločinu“ ličnog održavanja crkvenih službi.

Kouts je za Foks njuz rekao da je Bill C-4 „sve osim ljubavi“, s obzirom na to da ima za cilj da „isključi LGBT zajednicu od spasonosne i transformišuće poruke jevanđelja Isusa Hrista“.

„Verujem da naša vlada kapitalizuje politički svrsishodan segment svog biračkog tela u nastojanju da dalje demontira zapadnu civilizaciju kakvu poznajemo“, rekao je on. „Da bi to uradila, mora da stavi van zakona samu svoju osnovu, koja je ukorenjena u judeo-hrišćanskom pogledu na svet. Predlog zakona C-4 je još jedna cigla postavljena u ovim naporima i dokaz je da je naša vlada pod sudom Božijom."

Pastor Artur Pavlovski iz Kalgarija je više puta hapšen u dramatičnim racijama vlasti. U jednom trenutku, sud je čak zahtevao od njega da recituje scenario o COVID-19 i vakcinaciji pre njegovih propovedi koji su bili u suprotnosti sa njegovim učenjem. (Ovo je poništio žalbeni sud.)

Zakon C-4, izbeglica iz evropskog komunizma, rekao je, „pravo iz sovjetske Rusije“.

„Ništa novo pod suncem“, rekao je Pavlovski za Fok Nevs. „Živeo sam u zemlji koja primenjuje takve zakone.

„Vlada vam je govorila šta možete, a šta ne možete da kažete“, rekao je, dodajući: „Uvek ću propovedati celu Bibliju. … Ako neko dođe kod mene tražeći pomoć, terapiju, želim da vlada i svi drugi znaju da nikada neću odbiti tu osobu. I ako me košta, neka bude. Ali svaku povređenu osobu koja me zamoli za pomoć, neću se odvratiti.”

Ako su ovi sveštenici besni, imaju sve razloge za to. Zemlja koja vrši racije u crkvama i zatvara pastore u zatvore maksimalnog obezbeđenja kako bi istakla ko je glavni kada je reč o verskim slobodama pod pandemijom neće bežati od racija u crkvama i zatvaranja pastora kako bi istakla ko je kada je glavni reč je o verskim slobodama u pogledu polnog morala.

Pa ipak, Biblija ostaje onakva kakva je napisana — i to ne samo o seksualnom nemoralu već o svakom grehu.

U knjizi proroka Isaije glava 5 stih 20 kaže: „Teško onima koji zlo nazivaju dobrim, a dobro zlom, koji tamu stavljaju za svetlo i svetlo za tamu, koji gorko za slatko i slatko za gorko!“

Vlade mogu da osuđuju one koji dobro i zlo nazivaju onim što jesu, ali ne mogu izbeći osudu koja je rezervisana za njih.

