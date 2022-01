ALEKSEJ NAVALJNI: Amerika radi tačno ono šta Putinu odgovara, Zapad mora da udari na njegovo bogatstvo, tačno ispod zadnjice

U razmeni pisama sa američkim časopisom Navaljni je iz ruske kaznene kolonije br. 2 podelio svoja razmišljanja o zatvorskom životu, budućnosti opozicije i najnovijem diplomatskom sukobu SAD-a i Rusije.

Hrvatski Index preneo je delove pisama koje je Tajm objavio.

- Zatvor unutar zatvora. Mislim da je to najprecizniji opis moje stvarnosti. U mojoj jedinici je 13 ljudi. Samo jedan od svih njih sme da razgovara sa mnom. Ostali mogu da komuniciraju samo jednom rečju. Da i ne. Uglavnom svi ćute. Videokamere su posvuda, plus što stražari ni pod kojim uslovima ne razgovaraju sa mnom, osim ako to nije snimljeno, piše Navalni.

- Nema sumnje, čak i najjednostavnije odluke o mom životu ovde donosi Kremlj, a one važne - poput toga hoće li dopustiti posetu lekara - sam Putin, navodi.

Poslednjih meseci Rusija se priprema za vojnu invaziju na Ukrajinu. Šta mislite o tekućim pregovorima oko ovog sukoba i širem sukobu između SAD-a i Rusije oko Ukrajine, NATO-a i budućnosti evropske bezbednosti?

- Zapad uvek iznova upada u Putinove elementarne zamke. On postavlja neke sulude i smešne zahteve, poput ovih najnovijih, o tome kako on i Bajden moraju da sednu u sobu punu dima i odluče o sudbini Europe kao da smo se vratili u 1944. A ako se SAD ne složi, on će povući neki potez.

Umesto da ignorišu ovu glupost, SAD prihvataju Putinov plan i trče da organizuju nekakve sastanke. Baš poput uplašenog školarca kojeg maltretira stariji učenik. Zatim izjavljuje: "Ako nešto preduzmete, onda ćemo uvesti oštre sankcije." To je upravo ono što Putinu treba, jer iz toga sledi da neće biti nikakvih sankcija ako ne napadne Ukrajinu. Biće samo šargarepa, a ne i štap.

Time je kombinacija završena - Putin ne treba da brine o sankcijama koje su zamalo nametnute njegovim prijateljima. Bajdenova administracija prvo je uverila Kongres da ih odložii, a sada ih u potpunosti otkazuje. Budući da su Putinu obećali šargarepu, nije vreme za sankcije.

Ove kombinacije s dva poteza su elementarne i očite. Ali neverocatno je gledati kako Putin to uvek iznova izvodi sa američkim establišmentom: preti eskalacijom - pregovara - povlači se; preti eskalacijom - pregovara - povlači se.

Da li ste bili razočarani odgovorom Zapada na Vaše zatvaranje i na to što je Vaš pokret u Rusiji zabranjen kao ekstremistički?

- Imam trezven pogled na potencijal međunarodnog pritiska na Kremlj... Voleo bih da u mom slučaju i slučaju naše organizacije Zapad ne štiti nas, nego sebe, pre svega dprovođenjem odluka Evropskog suda za ljudska prava i, drugo, opirući se izvozu korupcije, što je način na koji Putin kupuje strane čelnike, dajući im mesta u korporativnim odborima, hibridni rat koji se vodi širenjem haosa i pritiskanjem na određene tačke zapadnih društava, bilo da je reč o migrantima u Evropi ili podelama u američkom društvu.

Šta još očekujete od Bajdenove administracije?

- Bajden je predsjednik SAD-a, a ne Rusije. Nisam imao iluzija da će se on baviti međunarodnom agendom ili mojim trovanjem/zatvorom nauštrb domaćih problema. I razumem generalno kako funkcioniše politika u SAD-u.

Najviše se nadam da će se jednostavno i lako sredstvo pritiska konačno primeniti s nekim smislom. U Rusiji smo svi umorni od kolutanja očima, gledajući kako SAD nameće sankcije nekim pukovnicima i generalima koji ni nemaju novca u inostranstvu. To su samo agenti Putinove volje.

Sankcije koje su uvedene protiv Rusije od 2014. nisu učinile puno za promenu ponašanja Kremlja. Zašto bi sankcije koje predlažete bile drugačije? Kako bi one trebalo da funkcionišu?

To je zaista jednostavno. Putin je bez sumnje najbogatija osoba na svetu. Izvor njegovog bogatstva su moć i korupcija. A temelj njegove moći su laži, propaganda i falsifikovani izborni rezultati. Želite li da utičete na Putina, treba da utičete na njegovo bogatstvo. Tačno ispod njegove zadnjice. Svi znaju imena Putinovih oligarha i prijatelja koji drže njegov novac.

Znamo ko finansira njegove jahte i palate. Znamo ko izdržava njegovu drugu i treću porodicu. Za podelu Putinove elite potrebna je većina ovih oligarha. Dajte im signal da današnji režim u Rusiji neće biti večni raj u kojem mogu pljačkati narod unutar Rusije dok svoju zaradu lako i slobodno troše u Evropi i SAD-u.

Konsenzus koji Putin prodaje ekonomskim elitama je upravo to: "Podržite me uvek i u svemu, a ja ću obezbediti vaš novac i vašu sposobnost da ga potrošite u Aspenu. Bez obzira na to što bi bilo koji američki predsednik rekao, oni nikada neće riskirati uvođenje sankcija vladajućoj klasi u Rusiji.

A ako počnu pričati o tome, odmah ćemo preusmeriti pažnju na pitanja bezbednosti, poput mešanja u izbore ili pretnje invazijom na Ukrajinu, kao što se sada događa". Stoga je važno naterati deo elite da konačno shvati barem kako je Putinov režim više problem za njihovu emocionalnu dobrobit nego što je prednost. I da njihovo otvoreno učestvovanje u koruptivnim poslovima neće proći nezapaženo ni nekažnjeno.

Kako zamišljate budućnost svog pokreta i njegovih aktivista sada kada je zabranjen kao ekstremistički?

- Osnovali smo organizaciju da budemo opozicija i da tražimo vlast, a sada smo se našli u jedinoj poziciji koja je moguća poštenim i popularnim političarima u autoritarnoj zemlji - zabranjeni smo.

Neki su u izbeglištvu, drugi uhapšeni. Ali naš put nikad nije bio posut ružama. U celini smo bili spremni za to, zbog čega smo se preobrazili i evoluirali u organizaciju drugačijeg tipa. Glavna stvar koju imamo je podrška i ona nije mala, ako je suditi po rezultatima "pametnog glasanja". Ne sumnjam da ćemo i dalje biti glavna opoziciona snaga i efikasnije od svih ostalih definisati političku stvarnost.

Kako zamišljate svoj put do vlasti u Rusiji? Koja su dva ili tri najverovatnija scenarija?

- U Rusiji se može dogoditi svašta, od masovnih nemira izazvanih padom životnog standarda (prihodi padaju već osmu godinu zaredom) do dvorskog puča. Moj glavni cilj su pošteni nacionalni izbori, a onda ću zauzeti mesto koje birači odrede.

To mi je važno. Nijedan put do vlasti, osim poštenih izbora, za mene ne bi bio ispravan ni primeren. Da, verovatno će biti nekih protesta i događanja na ulicama, ali nakon toga - samo pošteni izbori. Sistematski i trajno. Ne kao što je to učinio bivši predsednik Boris Jeljcin - jednom pošteno, a onda s cenzurom i lažiranjem.

Rusiji je preko potrebno barem 4-5 ciklusa poštenih izbora pod nadzorom nezavisnih sudova kako bi se konačno prekinuo začarani krug autoritarnog preporoda i trajno potvrdilo da se vlast na svim nivoima jedino tako može osvojiti.

Kurir.rs/Index.hr