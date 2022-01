NAJBOLJI DOKAZ DA JE BAJDEN NESPOSOBAN JE DAO ON SAM: Dovoljno je pogledati njegovu konferenciju za štampu VIDEO

Skoro dva sata u sredu Bajden je potvrdio ono što je svaki pošteni posmatrač već znao da predsedniku Sjedinjenih Država nije dobro.

Trebalo bi da se užasnu svi koji su gledali ovu grdosiju, osim naših najvećih protivnika, a to su Kina, Rusija, Iran, Severna Koreja.

Tokom ove 111-minutne katastrofe, Bajden je često gubio tok misli, nejasan govor i često je bio zbunjen mnogim pitanjima o softbolu koja su mu postavljana, iako se činilo da je imao odgovore na pitanja unapred zapisane od novinara koji su pozvao je sa unapred odabrane liste.

Bajden, koji je često govorio sporom kadencom sa dugim pauzama, često je davao dugo razvučene mrtve koje su bile nekoherentne. U nekim trenucima nasumično se smejao stvarima koje niko zdravom razumu ne bi smatrao ni izdaleka smešnim, a ponekad nije imao nikakvog smisla. Čovek se pitao da li mu mozak ne funkcioniše u realnom vremenu.

Sa pravim licem, Bajden je rekao o svom predsednikovanju, on je „verovatno nadmašio ono što je iko mislio da će se dogoditi“. Ovo od čoveka koji trenutno ima ocenu odobravanja od 40,5 odsto u poslednjem RealClearPolitics proseku.

On je potencijalnu rusku invaziju na Ukrajinu nazvao „manjim upadom“ i posejao je sumnju u legitimnost međuvremenih izbora ako njegovi predlozi za glasanje ne prođu, što je dovelo do toga da njegova glavna propagandista Bele kuće Džen Psaki mora da uradi čišćenje u prolazu 7, čim je presa završena.

Bajden je takođe odbio da ponudi bilo kakvo kajanje zbog svog katastrofalnog povlačenja iz Avganistana koje je rezultiralo smrću 13 američkih vojnika i predajom sredovečnim varvarima, rekavši: „Ne izvinjavam se za ono što sam uradio.

On nije preuzeo odgovornost za 40-godišnji visok nivo inflacije, uključujući povećanje od 7 odsto u prošloj godini, ili ogroman skok cena gasa, i rekao nam je da ne verujemo svojim lažljivim očima kada su ga pitali o tekućem snabdevanju. problemi lanaca i prazne police sa namirnicama širom zemlje.

Uređivao je novinare u retkim slučajevima kada su mu postavljali neprijatna, ali legitimna pitanja, i vraćao se svom čuvenom pogrbljenom, bizarnom, jezivom šapatu o duhovima, očigledno pod utiskom da bi negde na drugoj planeti, jadna duša mogla smatrati to simpatičnim.

Često se spotaknuo o sopstvene besmislene odgovore na salatu i čvrsto se držao za sigurnosno ćebe od poveza, kao da je petogodišnjak koji drži plišanog medu.

Prošli su dani kada su ljuti, ratoborni i ogorčeni novinari vikali, propovedali, zeznuli, buncali i prekidali svaku drugu rečenicu bivšeg predsednika Trampa.

Kada je novinar upitao Bajdena da li bi ponovno otvaranje ili zatvaranje škola moglo da postane ključno pitanje za republikance da povrate neke oblasti na ovogodišnjim izborima, on je dao ovaj neodgonetljiv odgovor:

„Oh, mislim da bi moglo biti, ali nadam se Bogu da su – to – vidi, možda se šalim, ali kako vreme odmiče, glasač koji samo pokušava da shvati, kao što sam rekao, kako da se brinu o svojoj porodici, da stave tri kvadrata na sto, da ostanu sigurni, da mogu da plate hipoteku ili kiriju, i tako dalje — postaje mnogo informisaniji o motivima nekih od političkih igrača i nekih od — i političke stranke. I mislim da oni neće biti toliko podložni da poveruju u neke čudne stvari koje su izrečene i koje se pričaju. Znate, svaki — svaki predsednik, ne obavezno u prvih 12 meseci, ali svaki predsednik u prvih nekoliko godina — skoro svaki predsednik, izvinite, od poslednjih predsednika — najmanje njih četiri — imao je biračke brojeve koji su 44 odsto povoljno. Dakle, ideja je da – ali vi svi – ne svi – ali sada jeste, pa, Bajden je na – jedna anketa je pokazala da on ima 33 procenta. Prosek je 44 — 44, 45 odsto. Jedan ga je anketirao sa 49 odsto…”

Da li je ko ukapirao ovaj odgovor?

Nijedan novinar se čak nije usudio da nastavi da pita kojim jezikom Bajden govori.

Umesto toga, ostali smo sa uglavnom uglađenim novinarima koji su ljubazno postavljali pitanja, pre nego što smo seli da Bajdenu pustimo brbljanje, ali ne pre nego što smo se ljubazno zahvalili glavnokomandujućem na velikoj časti što je mogao da postavi pitanje sa svoje unapred odobrene liste.

Bila su, međutim, dva momenta koja su se izdvojila.

Kada je Filip Vegman iz RCP-a pokušao da pita Bajdena da li ispunjava svoje obećanje da će vratiti uljudnost upoređujući one koji su se protivili njegovim lažnim zakonima o glasačkim pravima sa Džordžom Volasom, Džefersonom Dejvisom i Bulom Konorom, pristojan čovek je ljutito zaurlao: „Ne, Nisam to rekao. Vidi šta sam rekao. Vratite se i pročitajte šta sam rekao i recite mi da li mislite da sam nazvao nekoga ko je glasao na strani stava koji je zauzeo Bull Connor da su oni bili Bull Connor…. To je zanimljivo čitanje engleskog. Ti -Pretpostavljam da ste ušli u novinarstvo jer ste voleli da pišete.

Prema gospodinu Jedinstvu, njegovo tačno citiranje je znak nepismenosti.

Konačno, u onome što je možda bio najbolniji trenutak za predsednika, Džejms Rozen iz Njuzmaksa je citirao anketu Politico/Morning Konslata, koja je pokazala da se 49 odsto registrovanih birača ne slaže sa izjavom: „Džo Bajden je mentalno sposoban“.

Kada je Rozen pitao Bajdena zašto pretpostavlja da je tako veliki broj ljudi „tako dubokih zabrinutosti“ zbog njegove „kognitivne sposobnosti“, Bajden je odgovorio rekavši: „Nemam pojma“.

To možda, ali svi ostali koji su videli konferenciju za štampu sigurno znaju.

Predsednikovo mentalno stanje se već neko vreme ubrzano pogoršava pred našim očima. Konferencija za štampu je to upravo potvrdila.

