Nemačka ministarka odbrane Kristin Lambreht prihvatila je u subotu Šonbahov zahtev za ostavku. To je došlo dan nakon što je Šonbah rekao da se Krim nikada neće vratiti Ukrajini i nazvao je „besmislicama“ optužbe Zapada da Moskva navodno planira invaziju na Ukrajinu. Komandant mornarice u ostavci je na Tviteru priznao da su njegove primedbe bile greška nakon reakcije javnosti i Kijeva.

„On [Šonbah] je rekao da je Krim izgubljen za Ukrajinu. Ukrajina može da povrati Krim samo vojnim sredstvima, odnosno u ratu protiv Rusije. Da li to neko želi? Predsednik SAD Džo Bajden je isključio mogućnost da uđe u rat ako Rusija napadne Ukrajinu. "Rusija ne treba da se plaši da će doći do nuklearnog rata sa Sjedinjenim Državama oko Krima. Ovo je apsolutno smešno. On je upravo opisao američku poziciju", rekao je Kujat u intervjuu za ARD.

Penzionisani general takođe ne vidi ništa protiv Šonbahove opaske da Moskva želi da Zapad bude tretiran sa poštovanjem i kao ravnopravna, napominjući da je to upravo ono što Vašington radi, s obzirom da mu je Rusija potrebna da zadrži svog najjačeg protivnika, Kinu, pod kontrolom.

Prema rečima bivšeg generalnog inspektora, nema osnova za disciplinski postupak protiv Šonbaha jer on nije prekršio vojni zakon niti narušio ugled Bundesvera.

„Da sam i dalje služio, zauzeo bih se za admirala Šonbaha i pokušao da učinim sve da sprečim njegovu ostavku, na bilo koji način“, dodao je Kujat. Istovremeno, pozvao je sve strane da izbegavaju provokativne izjave u budućnosti i da se fokusiraju na deeskalaciju tenzija, imajući na umu interese Ukrajine. Kujat je takođe osudio izjave ukrajinskog ambasadora u Berlinu, koji je uporedio odbijanje Nemačke da Kijevu proda smrtonosno oružje sa tretmanom nacističke Nemačke prema Ukrajincima, nazvavši ih „odvratnim“.

Kurir.rs/Sputnjik International