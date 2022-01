VITALIJ KLIČKO UDARIO NA BERLIN: Nemačka je izdala Ukrajinu kao prijatelja! Odbili su da nama isporuče oružje

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je u intervjuu za list Bild optužio nemačku vladu za "izdaju prijatelja" zbog njenog odbijanja da isporuči oružje Ukrajini. SAD i Velika Britanija povlače deo osoblja iz Kijeva.

Milijarde, koje je Rusija investirala u lobiste, bivše političare i nemačke koncerne, su se isplatile Vladimiru Putinu (69), piše Bild, citirajući bivšeg prvaka u boksu a sada gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička (50).

Najtiražniji nemački list navodi kako Ukrajina nije samo razočarna odbijanjem isporuka oružja već i time što „nemačka vlada i dalje podržava projekat Severni tok 2 a istovremeno nastoji odvratiti i zemlje poput Estonije da Ukrajini isporučuje oružje". Kličko, koji je jako poznat u Nemačkoj, gde je napravio veliku sportsku karijeru, u intervjuju za Bild nije krio svoje razočarenje popustlljivošću njemačke vlade prema Rusiji, piše DW.

„To je odbijanje ukazivanja prve pomoći i izdaja prijatelja u dramatičnoj situaciji, u kojoj su naše granice ugrožene prisustvom ruskih trupa", rekao je Kličko i dodao: „Mnogi se pitaju na čijoj je zapravo strani nemačka vlada? Na strani slobode a time i Ukrajine ili na strani agresora?"

Nemačka bi se, nastavio je Kličko, trebala pobrinuti da se „zakonski zabrani" da lobisti poput bivšeg socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera (77) rade za ruski režim. I neshvatljive izjave nemačkog vice-admirala o Rusiji i Putinu na žalost pokazuju kako i drugi nosioci važnih funkcija u Njemačkoj pate od „totalnog nedostatka osećaja za realnost", rekao je Kličko.

Vitali Kličko sa političarem CDU-a Arminom Laschetom tokom izborne kampanje za kancelara u Hannoveru

"Boli me razumevanje za Putina"

„Posebno me boli, kada vidim kako su oni, koji u Nemačkoj iskazuju razumevanje za Putina, u mnogim važnim političkim pitanjima preuzeli kontrolu", kaže Kličko.

Bild pojašnjava kako je komandant njemačke mornarice i vice admiral Kay Achim Schönbach u govoru na jednoj manifestaciji u Indiji „zbog pledoajea u korist Putina" morao podnijeti ostavku. On je izjavio kako je strah Zapada od ulaska ruskih trupa u Ukrajinu „koještarija" i da je ono što Putin istinski želi „respekt i odnos na istoj ravni".

"Nije teško dati Putinu respekt koji očekuje i koji je vjerovatno zaslužio", moglo se još čuti na snimci govora koja je dospjela u internet. Schönbach se nakon toga izvinuo i rekao da je to bila velika greška ali nije mogao izbeći ostavku.

Kličko, koji je od 2014. gradonačelnik Kijeva, je u intervjuu listu Bild istakao i kako Ukrajina jedino „želi da bude samostalna i demokratska zemlja i da je zbog toga njen narod 2014. demonstrirao na Majdanu". On je dodao i da bi Nemačka trebala shvatiti kako je situacija veoma ozbiljna jer je Putin stacionirao više od 100.000 ruskih vojnika na granicu sa Ukrajinom. „Sada čujem kako neki političari izjavljuju kako Putin neće napasti Ukrajinu i da se radi samo o prijetnjama i političkoj igri. To me podseća na diskusiju koja je prethodila invaziji Krima 2014. godine. I tada su svi međunarodni posmatrači jedan takav korak smatrali nemogućim". Stoga je, kako primjećuje Kličko, "neshvatlljivo da se Nemačka može oduprijeti odluci NATO-a o pružanju pomoći Ukrajini, tim prije što se Ukrajina nalazi u srcu Evrope i što je okružena članicama EU".

SAD iz Kijeva povlače dio osoblja i njihove porodice

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države odlučile su da zbog rastućih napetosti povuku porodice američkih diplomata iz Kijeva. State Department donio je naredbu po kojoj oni moraju napustiti Ukrajinu. Ovu državu bi mogli napustiti i saradnici američke ambasade koji nisu na ključnim funkcijama.

Ambasada SAD u Kijevu povlači dio zaposlenih i članove porodica

I ostali američki građani koji žive u Ukrajini trebali bi "sada razmisliti o napuštanju zemlje", navodi se u odluci State Deparetmenta. U tu svrhu oni trenutno mogu koristiti komercijalne letove.

"Verujemo da bi se ruska invazija u Ukrajini mogla dogoditi svakog trenutka", rekao je jedan visoki američki dužnosnik novinarima.

Istovremeno se državljanima SAD-a "hitno preporučuje" da ne putuju u Rusiju. Moglo bi doći do "šikaniranja" od strane policije, uključujući "proizvoljnu primjenu zakona". Posebno se odvraća od putovanja u rusko-ukrajinsku pograničnu oblast. Tamo je situacija "nepredvidljiva" s obzirom na povećanje broja ruskih vojnika i vojnih vježbi na tom području.

I Velika Britanija je, kao odgovor na rastuću prijetnju iz Rusije, odlučula da povuče jedan broj zaposlenih u Britanskoj ambasadi ali i članove njihovih familija iz Kijeva, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Londonu.

Demonstracije Ukrajinaca koji se pred Ambasaadom Velike Britanije u Kijevu zahvaljuju Londonu za podršku Ukrajini

EU ne vidi razlog za povlačenje diplomata iz Kijeva

S druge strane, Evropska unija trenutno ne vidi razlog da traži povlačenje osoblja ambasada zemalja članica EU. Ne trebamo dramatizirati", rekao je visoki predstavnik EU za vanjsko-politička pitanja Josep Borrell na rubu sastanka ministara vanjskih poslova EU u Briselu.

Ministarstvo spoljnih poslova u Berlinu već je u subotu izjavilo da neće smanjiti broj zaposlenih u Ambasadi SR Njemačke u Kijevu.

"Pomno pratimo sigurnosnu situaciju kada je u pitanju naše osoblje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Ukrajini, a takođe smo u bliskom kontaktu s našim evroopskim i međunarodnim partnerima".

SAD i većina zemalja Zapada strahuje da Kremlj planira invaziju na susednu zemlju – što Moskva oštro poriče. Politički posmatrači smatraju da Rusija najvrovatnije samo želi potaknuti strah kako bi ubijedila zemlje NATO-a na ustupke u pogledu sigurnosnih garancija. Deklarisani cilj Kremlja je da se zapadni vojni savez suzdrži i odustane od daljnjeg širenja na istok i da povuče svoje oružane snage iz država članica sa istoka Evrope. NATO, SAD i EU to odbacuju kao neprihvatljivo.

