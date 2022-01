NI RUSIJA NI ZAPAD NE ŽELE RAT, ALI JE DOVOLJAN JEDAN INCIDENT ZA KRIZU Stručnjaci objašnjavaju zašto smatraju da neće biti SUKOBA

Amerika u Evropi već ima skoro 64.000 vojnika spremnih za dejstvo, u svakom trenutku mogu biti raspoređeni na istoku ukoliko to naredi predsednik Džozef Bajden kao odgovor na eventualnu rusku invaziju na Ukrajinu!

S druge strane, ruski predsednik Vladimir Putin rasporedio je 100.000 vojnika na granici prema Ukrajini, pa su na Zapadu uvereni da se on sprema za rat! A za to vreme - u Ukrajini protesti.

Tokom protesta u Kijevu izbila je tuča između okupljenih i policije, a prema nezvaničnim informacijama ima i poginulih. Do nemira je došlo u vreme kada su sve oči sveta uprte u Ukrajinu zbog povećanih tenzija sa Rusijom.

Zapad tvrdi da Moskva sprema invaziju Kijeva, dok Rusi odbaciju ove optužbe, ističući da je cela priča izmišljena kako bi je NATO iskoristio da se proširi na istok.

Izvršni direktor centra za međunarodnu javnu politiku Mišel Zubenica smatra da se tenzija diše u medijima i na društvenim mrežama, a da ni Rusija, ni Zapad ne žele rat. Međutim, Zubenica smatra i da je jedan incident dovoljan da izazove lančanu reakciju i da se stvori kriza na međunarodnom nivou.

- Zapaljiva atmosfera se više diže po medijima i društvenim mrežama, sobzitom da su obakve teme uvek propraćene i privlačne ljudima da o tome čitaju. Mislim da ni Rusija, ni zapad ne žele rat, ali isto tako mislim da je dovoljan mali incident na granici da izazove lančanu reakciju i da stvarno imamo krizu na međunarodnom nivou - rekao je za Kurir u Jutarnjem programu Mišel Zubenica, izvršni direktor centra za međunarodnu javnu politiku.

Slobodan Samardžija smatra da Ukrajinci ne znaju na čemu su sa pomoći NATO-a, ali ni dokle je Rusoja spremna da ide.

- Sve oko ovoga su stvari koje su više medijski naduvane. Čak je i Zoran Milanović rekao da će da povuče hrvatske trupe iz Kanade, jer ne želi da ih upliće u to. Boris Džonson je pozvao na razgovor Putina, i na smirivanje. Ono što je važno za Ukrajince, je to da znaju na čemu su, ali mislim da ne znaju. Oni vide da NATO hoće da im pomogne, odnosno ne zbog Ukrajinaca, već zbog svojih interesa. Ali, ne znaju do kojih mera će i oni i Rusija ići. - rekao je Slobodan Samardžija, bivši dopisnik Politike iz Moskve.

Mišel Zubenica smatra da je rešenje da Ukrajina nastavi razgovore sa Evropskom unijom, ali da Rusija neće pristati da Ukrajina uđe u NATO savez.

- Mislim da rešenje jeste da Ukrajina ima status vojno neutralne zemlje, ali da nastavi pregovore sa Evropskom unijom o učlanjenju. Moska nema, po svemu što vidimi, ništa protiv toga da Ukrajina nastavi pregovore sa Briselom, ali ni na koji način neće pristati da Ukrajina uđe u NATO savez - rekao je Zubenica.

