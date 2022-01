NEMAČKI VICEKANCELAR JASAN: Sankcije Rusiji bi pogodile i nemačku privredu! Zavisnost od ruskog gasa je 55 odsto!

„Situacija na granici istočne Ukrajine je opasna i napeta. Zbog toga ne bih želeo da spekulišem o tome šta bi bilo kad bi bilo. Ministarka spoljnih poslova i kancelar su rekli da se razmatraju sve moguće mere ako dođe do toga. Ali, to je samo uvod. Nemačka vlada preduzima sve moguće napore da do toga ne dođe. Ako bi sankcije bile uvedene – nema tih koje ne bi pogodile i nemačku privredu“, rekao je Habek koji je i ministar privrede.

Što se tiče situacije sa gasom, on je ukazao da je u pitanju tendencija koja postoji proteklih godina.

Dodao je i da postoje mogućnosti za diversifikaciju jer u Evropi ima više od 20 terminala za tečni prirodni gas koji se aktivnije koriste.

Ranije je predstavnica Ministarstva privrede navela podatak da trenutno nivo popunjenosti skladišta gasa u Nemačkoj – 40-41 odsto.

Kurir.rs/Sputnjik