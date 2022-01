DRAMATIČNO UPOZORENJE BAJDENA Rusi bi mogli da napadnu Ukrajinu u februaru!

Rusija u međuvremenu kaže da vidi ''malo osnova za optimizam'' u rešavanju krize nakon što su SAD odbacile glavne zahteve Rusije.

Nagomilavanje desetina hiljada ruskih vojnika na ukrajinskim granicama poslednjih nedelja podstaklo je strah od invazije. Rusija poriče da planira napad.

Američki predsednik je ovo rekao u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u četvrtak, prenosi BBC.

-Predsednik Bajden je rekao da postoji jasna mogućnost da bi Rusi mogli da napadnu Ukrajinu u februaru, rekla je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće Emili Horn.

-On je to javno rekao i mi na to upozoravamo mesecima. Tokom njihovog razgovora, predsednik Bajden je ponovo potvrdio spremnost Sjedinjenih Država zajedno sa svojim saveznicima i partnerima da odlučno odgovore ako Rusija dalje izvrši invaziju na Ukrajinu, navodi se u saopštenju Bele kuće.

Zelenski je rekao da su „razgovarali o nedavnim diplomatskim naporima na deeskalaciji i dogovorili zajedničke akcije za budućnost“.

Akios je, pozivajući se na neimenovane izvore, sugerisao da se njih dvoje nisu složili oko toga koliko je pretnja neminovna. Neki vojni stručnjaci sugerišu da Rusija možda čeka da se zemlja u Ukrajini zamrzne kako bi mogli da se kreću u teškoj opremi.

Takođe u četvrtak, SAD su zapretile da će zaustaviti otvaranje ključnog gasovoda koji bi slao ruski gas u zapadnu Evropu ako Rusija napadne Ukrajinu.

Severni tok 2 bi vodio od Rusije do Nemačke, a zvaničnici u Berlinu su u četvrtak rekli da bi projekat mogao da se suoči sa sankcijama ako Rusija napadne.

Zapadni saveznici kažu da će ciljati na rusku ekonomiju ako napadne, a najnoviji komentari signaliziraju očvršćavanje njihovog stava. Izgradnja gasovoda od 1.225 km (760 milja) trajala je pet godina i koštala je 11 milijardi dolara (8 milijardi funti).

Energetski projekat, koji bi se odvijao ispod Baltičkog mora, osmišljen je da udvostruči ruski izvoz gasa u Nemačku. Ali još uvek nije počeo sa radom, kako su regulatori rekli u novembru da nije u skladu sa nemačkim zakonom i suspendovali su njegovo odobrenje.

Kurir.rs