SMRT ZA RUSKI OKLOPNI KLIN?! Ukrajinici proverili protivoklopne rakete NLAW koje je isporučio London! Cilj zbrisan VIDEO

Ukrajina je od Velike Britanije dobila par hiljada protivoklopnih raketa NLAW koje je London isporučio Kijevu kako bi u slučaju rata mogao da zaustavi ruski oklopni klin.

Posle završetka ubrzane obuke u 184. centru za obuku Nacionalne akademije kopnene vojske Petra Sagajdačnog došlo je na red i testiranje ovog protivoklopnog sistema na maketi i na poligonu.

foto: screenshot Twitter/Aldin

Snimak lansiranja rakete na cilj koji je simulirao ruski tenk osvanuo je i na društvenim mrežama.

NLAW – Ukrajinski adut u zaustavljanju tenkova

NLAW švedska kompanija SAAB je lako protivtenkovsko oružje za borbu protiv tenkova i oklopnih vozila. Nazivaju ga i oružjem za sva okruženja, pa čak i za sukob u naseljneim područjima, jer ima opciju delovanja bez povratnog mlaza. Šveđani ga u svom prosepktu zovu ubicom tenkova. kako navodi SAAB protivoklopni raketni sistem NLAW prekoreće situaciju u korist onog ko upotrebljava ovaj sistem, i anulila prednost tenkova na ratištu.

foto: screenshot Twitter/Aldin

Kako navodi SAAB ovaj prenosivi sistem može da se postavi za oko pet sekundi od strane jednog vojnika, danju ili noću. Sa borbenim dometom od 20–800 m i jednim punjenjem u obliku, NLAW je najbolje protivtenkovsko oružje za pešadiju dometa od 20 do 800 metara. Izuzetno fleksibilan, NLAW može da napadne sa skoro bilo koje pozicije, od visokig u zgrada do skrivanja iza drveta ili delovanja iz jarka. Sistem može da se lanisra pod uglom od 45 stepeni, može biti lansiran iz unutrašnjosti zgrada, podruma. To je posebna pogodnost jer projektil nema povratnog mlaza, jer se motor rakete aktivira posle izlaska iz cevi. Jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava protivtenkovsko oružje je gađanje mete kada je ometaju protivmere i prepreke, kao što su druga vozila, izvori toplote i dalekovodi. Za lanisranje nije potrebno obeležavanje za zaključavanje. Operater jednostavno prati metu nekoliko sekundi pre lasniranja, a NLAW radi ostalo. Sa izborom Overfli Top Attack (OTA) protiv oklopnih ciljeva i direktnim napadom (DA) za neoklopljene protivnike i trupe unutar zgrada, NLAW se može da se lansira iz skučenih prostora.

foto: screenshot Twitter/Aldin

NLAW -ova OTA funkcija je efikasna na samo 20 m, što ga čini idealnim za borbu na kratkom dometu, čak i kada je tenk iza zaklona. Njegova oklopna bojeva glava može uništiti teško zaštićene tenkove jednim pogotkom. Sistem je takođe izuzetno efikasan kada operater može da vidi samo mali deo mete. Operater može jednostavno da cilja na vidljivi deo i lansira. Projektil će leteti jedan metar iznad linije osmatranja pre nego što pogodi tenk odozgo.

U DA režimu, NLAV se može koristiti protiv slabijih ciljeva kao što su kamioni, autobusi, automobili i helikopteri. Kada se ispaljuju direktno kroz prozor u zgradi, fragmenti će izazvati značajnu štetu. Idealna mešavina PLOS navođenja i OTA pruža lako rukovanje, veliku preciznost i veliku verovatnoću uništenja.

Tehnički podaci

Težina 12,5 kg

Domet 20 – 800 m

Vreme pripreme 5 sekundi

Princip upotrebe: Ispali i zaboravi

Rok upotrebe 20 godina

Kurir.rs/A.Mlakar