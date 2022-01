HOĆE LI TI RUSI NAPASTI I KADA? Evo zašto je razgovor Bajdena i Zelenskog bio jako neprijatan!

Telefonski razgovor između američkog predsednika Džoa Bajdena i ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog u četvrtak „nije prošao dobro“, rekao je visoki ukrajinski zvaničnik za CNN. Razlog za to je neslaganje oko „nivoa rizika“ ruskog napada.

Međutim, Bela kuća je osporila priču zaposlenog, upozoravajući da anonimni izvori „šire laži“. Bajdenov tim saopštio je da je upozorio Zelenskog da postoji "jasna mogućnost" predstojeće invazije, prenela je televizija.

U onom što je ukrajinski zvaničnik opisao kao „dug i iskren“ razgovor, Bajden je upozorio svog ukrajinskog kolegu da bi ruski napad mogao biti neizbežan, rekavši da je invazija skoro izvesna nakon što se tlo zamrzne kasnije u februaru.

Međutim, Zelenski je ponovio stav da pretnja iz Rusije ostaje „opasna, ali dvosmislena“ i da nema izvesnosti da će biti napada.

Portparolka Saveta za nacionalnu bezbednost Emili Horn osporila je opis razgovora visokog ukrajinskog zvaničnika.

„Anonimni izvori puštaju laži“, rekla je ona za CNN. „Predsednik Bajden je rekao da postoji velika verovatnoća da će Rusi napasti Ukrajinu u februaru. On je to javno rekao i na to već mesecima upozoravamo. Izveštaji o nečemu višem ili drugačijem su potpuno netačni.”

Do iskrene rasprave između dva lidera došlo je u trenutku kada su Sjedinjene Države i NATO nastavili da se pripremaju za rusku invaziju. Ističući potrebu za diplomatijom, Bela kuća je upozorila da bi invazija mogla biti neizbežna jer se desetine hiljada ruskih vojnika okupilo na ukrajinskoj granici.

Razgovor između Bajdena i Zelenskog trajao je u četvrtak sat i 20 minuta, saopštio je američki službenik za nacionalnu bezbednost. Opisao ga je kao „dugo i ozbiljno, ali produktivno“.

Bajden je rekao Zelenskom da su Sjedinjene Države rekle da bi napad mogao biti u februaru, ali američki predsednik nije rekao da će se to definitivno dogoditi, rekao je zvaničnik, a prenosi CNN.

Bajden je obećao da će Sjedinjene Države „odlučno odgovoriti“ ako Rusija izvrši invaziju i da će SAD imati priliku za „dodatnu makroekonomsku podršku“ Ukrajini.

Portparol Zelenskog je takođe osporio opis razgovora ukrajinskog zvaničnika. Zelenski je na Tviteru napisao da su on i Bajden imali dug razgovor u kojem su „razgovarali o nedavnim diplomatskim naporima za deeskalaciju i dogovorili zajedničke akcije u budućnosti“.

Ukrajinski predsednik je rekao da je zahvalio Bajdenu na kontinuiranoj vojnoj pomoći i rekao da se „takođe razgovaralo o mogućnostima finansijske podrške Ukrajini“.

Međutim, visoki ukrajinski zvaničnik rekao je za CNN da je Bajden rekao svom ukrajinskom kolegi da Ukrajini neće biti ponuđena znatno veća vojna pomoć.

Prema rečima zvaničnika, Zelenski je pozvao svog američkog kolegu da „smiri izjave“, upozoravajući na ekonomske posledice panike. On je takođe rekao da ukrajinski obaveštajci vide pretnju drugačije.

Rusija i Ukrajina su se složile da se pridržavaju primirja

Ukrajinski lider je, navodeći nedavni napredak u pregovorima sa Rusijom u Parizu, rekao da se nada da će sporazum o prekidu vatre sa pobunjenicima u istočnoj Ukrajini biti održan. On je takođe rekao da se razgovori između Sjedinjenih Država, Rusije i NATO-a moraju nastaviti dok se diplomatija ne iscrpi.

Ranije je drugi američki izvor rekao da Bela kuća razume da Zelenski ima „više publike“ i da pokušava da je izbalansira.

„S jedne strane, on želi pomoć, ali mora da uveri svoje ljude da ima kontrolu. To je težak balans“, rekao je izvor, a prenosi CNN.

Kurir.rs/Novinite