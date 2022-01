LEŽAO NA PLOČNIKU 9 SATI, PREMINUO OD HLADNOĆE: Smrt čuvenog fotografa užasnula Francusku! Niko se nije zaustavio da mu pomogne

Kako piše Gardijan, pomenuti umetnik prošle nedelje otišao je u uobičajenu večernju šetnju kvartom u kojem je živeo, ali se okliznuo i nezgodno pao. Prema rečima njegovog prijatelja, novinara Mišela Momponteta, Robert je stradao na Ulici Turbigo između Trga Republike i pijace Les Al.

Nesrećni 85-godišnjak proveo je devet sati ležeći na hladnoći, a činjenica da su ga ljudi ignorisali, što je na kraju dovelo i do njegove smrti, izazvala je tugu, bes i nevericu u Francuskoj, ali i šire.

"Uhvatila ga je vrtoglavica i pao je. Kako nije mogao ​​da ustane, ostao je bespomoćno da leži devet sati, sve dok jedan beskućnik nije pozvao hitnu pomoć. Ali bilo je prekasno. Rene je već imao ozbiljnu hipotermiju i život mu je visio o koncu. Tokom tih devet sati nijedan prolaznik nije stao da proveri zašto taj čovek leži na pločniku. Nijedan", napisao je na Tviteru fotografov prijatelj Mompontet.

Assassiné par l’indifférence. Ce soir 19h20 sur France Info TV mon hommage au photographe René Robert, mort seul dans une rue passante de la capitale sans que personne ne s’arrête et lui porte secours…et ce que cette tragique et révoltante fin de vie nous apprend de nous-mêmes pic.twitter.com/do2ukLQFY1 — Michel Mompontet (@mompontet) January 24, 2022

"Roberta je ubila ravnodušnost. Ako njegova grozna smrt može poslužiti nekoj svrsi, to bi bila ova - kad čovek leži nasred ulice, trebalo bi da proverimo šta se događa, bez obzira na to koliko smo tada možda zaposleni i u žurbi. Mnogi ljudi, uključujući i mene, često gledaju na drugu stranu kada su u pitanju ljudi na ulici. Promenimo to, zastanimo na trenutak", rekao je novinar za Frans TV Info.

Reneova smrt u delu Pariza gde mnogi beskućnici jedva preživljavaju podstakla je raspravu o građanskoj odgovornosti i osnovama ljudske pristojnosti.

Špansko veleposlanstvo u Holandiji objavilo je na Tviteru: "Smrt Renea Roberta, koji je svojom kamerom ovekovječio sve velike umetnike flamenka, predstavlja strašan izazov i poziv je na preispitivanje naše kolektivne savesti".

"Veoma sam tužan zbog gubitka Renea Roberta, kojeg sam imao sreće da upoznam i da me fotografiše. Ne mogu da arzumem zašto mu niko nije pomogao, ne želim da mislim da živimo u društvu sa tako malo vrednosti", rekao je Gremijem nagrađen flamenko umetnik Arkangel.

Udruženje Olivar, koja više od 30 godina radi sa mladim beskućnicima u Madridu, saopštila je kako su tužni, ali ne i iznenađeni.

"Mnogi pričaju o groznoj priči Renea Roberta... Ali stvarnost je surova - ovo što se dogodilo je okrutno, ali to je svakodnevica onih koji žive i umiru na ulici. Šta se nama kao društvu događa kada se takvo šta uopšte može dogoditi?", objavili su na Tviteru.

Inače, procenjuje se da svake godine na ulicama Francuske umre barem 600 ljudi.

