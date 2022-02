TINEJDŽERKA VEĆ 15 MESECI POZITIVNA NA BRZOM TESTU Niko ne zna zašto

Lekari ne mogu da pronađu razlog, a tinejdžerka ima problem svaki put kada uradi brzi test na koronavirus.

Kako piše nemački RTL, a prenosi Feniks Magazin, 13. aprila 2021. godine. Eva se u školi prvi put testirala brzim testom na koronu. Test je pokazao pozitivan rezultat nakon čega je zvala majku Kristinu da dođe po nju u školu.

I tada počinje začarani krug. Eva odlazi na PCR test i u karantin dok ne stigne rezultat. Tri dana kasnije saznaje da nema koronu. Sutradan se vraća u školu i ujutro se brzim testom testira na koronu. Rezultat je bio pozitivan.

-Bilo mi je jako neugodno, stresno. Nisam mogla ništa da učinim, kaže 15-godišnjakinja.

Isprobala 30 različitih testova

Nedeljama joj se događalo isto, isprobala je čak 30 različitih brzih testova na koronavirus, ali su svi dali pozitivan rezultat.

Lekari ne znaju šta se događa, a devojčici u početku niko nije verovao. Morala je nekoliko testova da uradi uz prisustvo učitelja u školi ili lekara jer joj nisu verovali.

-Učili su nas da može biti lažno pozitivnih testova, da možemo krivo uraditi test itd. U početku nam niko nije verovao. Poslednjih 9 meseci moja ćerka je nekoliko puta bila u karantinu, propustila je veliki broj školskih časova i nije mogla ništa da radi sa prijateljima.

Jer učestvovanje u javnom životu moguće je samo uz brzi test ili dopunsko vakcinisanje. Mislila sam da to nikad neće završiti jer niko nije mogao da pronađe razlog zašto brzi testovi uvek pokazuju da mi je ćerka pozitivna na koronu, govori Kristin.

U međuvremenu je uprava škole 15-godišnjakinju oslobodila obveze testiranja, a ona je primila dve doze vakcine.

-Mislili smo kako će to pomoći i neko vreme je imala svoju slobodu sve dok vlasti nisu uvele pravilo 2G Plus. Sad ponovno sve ispočetka. Eva sad može da primi i treću, odnosno buster dozu a onda ćemo imati mir dok ne dođe pravilo 2G plus – plus sa zvezdicom, kaže majka.

Kurir.rs/Index.hr