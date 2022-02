UKRAJINSKI DISKO KRALJ: Ni pretnja ruskom invazijom nije sprečila ovog vojnika da pokaže svoje plesno umeće VIDEO

Uprkos zimi i strahovanjima Zapada i Kijeva da Vladimir Putin priprema invaziju na Ukrajinu gomilanjem ogromnih vojnih snaga na granici, ovaj ukrajinski vojnik nije delovao previše zabrinut.

foto: Printscreen/Twitter

Na snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama, vidi se vojnik kako skakuće, mrda kukovima, diže ruke i generalno izvodi disko pokrete na snegu, sve vreme držeći u rukama pušku koja liči na kalašnjikov.

Vojnik koji je od glave do pete u kamuflažnoj uniformi pleše poput Džona Travolte u "Groznici subotnje večeri" na veliki hit Vitni Hjuston "Queen of the Night" (Kraljica noći).

Ne zna se gde je vojnik snimljen, ali se na snegu vide tragovi vozila i deo vojnog zaklona.

Kurir.rs