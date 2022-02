ZA VEČEROM PRIMETIO PROBLEME SA VIDOM: Žan Lepen imao moždani udar! Završio u bolnici

Zan-Marie Le Pen, suosnivač i bivši predsednik radikalno desne francuske Nacionalnog fronta, završio je u bolnici zbog moždanog udara, rekao je danas njegov savetnik.

Lorrain de Saint Affrique potvrdio je Reutersu da je 93-godišnji Le Pen primljen u bolnicu kasno juče, a očekuje da će ga otpustiti iz bolnice u narednih 36 sati.

"Današnji su pregledi pokazali da se nemamo zbog čega brinuti. Nije mu ugrožen život", poručio je on.

Le Penovakćerka Marin preuzela je Nacionalni front 2011. godine, koji je kasnije preimenovala u Nacionalno okupljanje kako bi uklonila negativnu reputaciju stranke kao rasističke i ksenofobne.

De Saint Affrique izjavio je da je stariji Le Pen primetio probleme s vidom u ponedjeljak tokom večere u njegovom domu u pariškom predgrađu Rueil-Malmaison. Nakon toga je hospitalizovan radi dodatnih pretraga.

Ranije u ponedeljak poručio je da će podržati Marininu kandidaturu na predsedničkim izborima u aprilu ove godine jer ima najviše šansi pobediti aktuelnog predsjednika Emmanuela Makrona u drugom krugu.

Njegova je podrška stigla nakon brojnih prebega iz Nacionalnog okupljanja u tim još jednog kandidata s radikalne desnice Erica Zemmoura. Osim prebega, kandidaturi Marine Le Pen naštetila je izjava Marion Marechal, nećakinje Le Pena starijeg, da je Zemmour bolji kandidat za predsjednika.

Jean-Marie Le Pen ranije je nagovestio da bi i on mogao podržati Zemmoura, čiji su stavovi još tvrdokorniji po pitanju imigracije i sigurnosti nego što su to kod Marine Le Pen. Zemmour također zagovara liberalnije ekonomske politike nego čelnica Nacionalnog okupljanja. On je trenutno četvrti u anketama za predstojeće predsedničke izbore.

Kurir.rs/Klix.ba