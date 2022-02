PRAG NEMA DOKAZE O UMEŠANOSTI MOSKVE: Zeman kontrira sopstvenim obaveštajcima o eksploziji u skladištu oružja

Češka bezbednosno-informativna služba nema informacije da su ruski agenti bili povezani sa dve eksplozije skladišta municije 2014. godine, uprkos tome što je češki operativci za to optužuju Moskvu, rekao je predsednik Miloš Zeman.

U razgovoru za CNN, Zeman je direktno protivrečio izjavama zvaničnika bezbednosne agencije svoje zemlje, piše Raša tudej.

"Bezbednosno-informativna služba nema dokaza ili svedoka koji mogu da potvrde da su ruski agenti bili u [vojnim] skladištima u Vrbetici“, rekao je on.

U oktobru i decembru 2014. dogodile su se eksplozije u skladištima oružja u Vrbeticama, na jugu Češke, pri čemu su dve osobe poginule. Prag je sugerisao da je u skladištima bila municija koja je trebalo da bude poslata u Ukrajinu preko Emilijana Gebreva, bugarskog trgovca oružjem.

U pokušaju da zaustave prodaju oružja Kijevu, obaveštajni operativci iz Glavne obaveštajne uprave Rusije (GRU) poslati su da ga unište, tvrde vlasti u Pragu.

Češka policija je zbog incidenta na poternicu stavila dvojicu ruskih državljana, Aleksandra Petrova i Ruslana Boširova. Britanska vlada je ranije identifikovala par kao one koji su pokušali da otruju bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja novičokom 2018. godine, što su oni odbacili.

Ranije ove godine, Prag je dodao bivšeg ruskog vojnika i češkog državljanina Nikolaja Šapošnjikova na poternicu zbog iste eksplozije.

Prva optužba, u aprilu prošle godine, dovela je do proterivanja diplomata iz ruskih i čeških ambasada u Pragu i Moskvi. Kremlj je odbacio sve sugestije o umešanosti Moskve, navodeći da je optužba zasnovana na "izmišljenim izgovorima“.

Ovo nije prvi put da Zeman javno protivreči svojoj Bezbednosno-informativnoj službi vezano za eksplozije u Vrbeticama. U aprilu prošle godine, nakon što je prvobitno doveo u sumnju obaveštajne podatke, češki predsednik se našao na udaru senatora koji su tvrdili da on više "ne deluje u interesu Češke Republike".

Predsednikovi stavovi su takođe direktno u suprotnosti sa stavovima šefa vlade zemlje, premijera Andreja Babiša. Međutim, iako je prebacio krivicu na GRU, Babiš je odbio da to nazove ruskim napadom na Češku.

"To nije bio akt državnog terorizma, što znači da Rusija nije napala Češku", rekao je Babiš. "Još jednom – to nije bio akt državnog terorizma. To je bio napad na robu bugarskog trgovca oružjem".

