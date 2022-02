STRATOSFERSKE TVRĐAVE STIGLE U VELIKU BRITANIJU: Da li su četiri bombardera B-52H odgovor na ruske vojne vežbe u Belorusiji?!

Četri strateška bombardera B-52H američkog ratnog vazduhopolovstva sa pozivnim znacima HATE 11, 12,13, i 14 sleteli su danas u bazu britanskog ratnog vazduhoplovstva RAF Ferford u Velikoj Britaniji.

Avioni su naime, poleteli u četvrtak 10.02.2022. rano ujutro po srednje evropskom vremenu iz avio baze Minot u Severnoj Dakoti i preko dela Kanade i SAD, krenuli na put preko Atalntika ka Velikoj Britaniji gde će biti stacionirani izvesno vreme kao sastav Bomber Task Force (Bombarderska operativna grupa). U ovoj bazi tako će se pridružiti strateškim bombarderima tri B-1B i 2 B-2A Spirit koji su od avgusta prošle godine povremeno stacionirani u ovoj bazi.

Looks like the B-52 deployment from Minot to #RAFFairford is underway. HATE Flt heading East, poss more than x1 taking a more N track. pic.twitter.com/admKJoTxDG