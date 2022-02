BRITANIJA U STRAHU DA LI JE KRALJICA DOBILA KORONU OD PRINCA ČARLSA: Bili u kontaktu 2 dana pre nego što je saznao da je pozitivan

Princ od Velsa se sastao sa kraljicom u utorak, samo dva dana pre nego što je otkrio da je pozitivan na kovid-19m i bio primoran na samoizolaciju, rekli su izvori.

Ovo je drugi put da je princ Čarls (73), koji je trostruko vakcinisan, pozitivan na korona virus nakon što je oboleo u martu 2020. godine.

Kraljica, 95, ne pokazuje nikakve simptome, ali izvor je odbio da potvrdi da li je test bio negativan ili ne.

Smatra se da je Kraljica u potpunosti vakcinisana, tako da neće morati u samoizolaciju, osim ako je pozitivna. Međutim, biće joj savetovano da uradi brze testove, jedan dnevno tokom sedam dana.

