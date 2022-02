ON JE NEZASITA SE*SUALNA ŠTETOČINA Šokantne tvrdnje bivše maserke protiv princa Endrua: Insistirao da bude go, pričao gadosti

Ema Gruenbaum, 50, bivša terapeutkinja za masažu princa Endrua, tvrdi da je pomenuti član kraljevske porodice, njen bivši klijent, bio "nezasita seksualna štetočina“ koja je "želela apsolutno više“ dok ga je masirala.

"Pokušao je da me zagrli posle masaže u Kraljevskoj loži u Vindzor Grejt parku i uvek je insistirao da bude go, nosio je samo peškir“, rekla je Ema, koja je u početku radila kao terapeut za sportsku masažu u klubu Ventvort u Sariju, a 2005. godine počela da leči Endrjuovu bivšu ženu Saru Ferguson.

Fergi ju je navodno preporučila svom mužu, nakon čega ju je kontaktiralo Endruovo osoblje.

Gruenbaum je tog leta prvi put srela vojvodu od Jorka, samo nekoliko meseci nakon što su se u Sjedinjenim Državama pojavile prve optužbe protiv posramljenog finansijera Džefrija Epstajna.

Ema tvrdi da je te godine posetila Endrua šest puta, piše Dejli mejl.

"Imala sam dosta poznatih klijenata i često sam posećivala njihove domove. Ali Endru je bio drugačiji, od samog početka se ponašao kao nezasitna seksualna štetočina", rekla je ona i dodala da ju je u Kraljevsku ložu prvi pozvao vojvodin lični sekretar.

"Dok sam postavljala sto za masažu, čula sam Endrjuov glas iza sebe kako govori: 'Hej, lepa zadnjica. Da li ga primaš u zadnjicu?... Brzo sam se okrenula. Stajala sam pored stola za masažu, a on je bio naspram mene, vrlo blizu, preblizu. Odgovorila sam: 'To se tebe ne tiče', a on me je samo hladno pogledao i rekao: 'Ne možeš tako da razgovaraš sa mnom.' Odgovorila sam: 'Pa ni ti ne možeš tako sa mnom!'", ispričala je ona

"Uvek sam skretala pogled dok se penjao na sto, pazeći da mu peškir pokrije intimna mesta. Dok sam ga masirala, on je pričao o analnom seksu i zbijao šale o tome. Ispitivao me je poslednji put kada sam imala analni seks, trajalo je i trajalo... Stalno sam mu govorila da umukne, ali sam brzo shvatila da je njemu sasvim u redu da se priča sa njim kao da je nestašan školarac... apsolutno sam osećala da traži mnogo više od mene, to je bilo vrlo jasno. Uvek bi me pitao da li želim da ostanem posle masaže, da pogledam film", prisećala se Ema Gruenbaum.

Endruova kancelarija je navodno slala čekove na njenu kućnu adresu, uključujući i prinčevu poruku sa komplimentima, jer vojvoda nije "želeo da ima posla sa gotovinom”. Njegov portparol je odbio da komentariše Emine navode.

Protiv princa Endrua se vode istrage zbog seksualnog zlostavljanja maloletnice.

