GENERAL VESLI KLARK OBRUŠIO SE NA PUTINA PREKO HRT: Ako Putin napadne Ukrajinu pobiće hiljade ljudi! On nije Evropljanin

Penzionisani general Vesli Ken Klark, bivši komandant NATO snaga u Evropi za vreme agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i autor knjige Moderno ratovanje u kome je opisao kao je vodio rat protiv Vojske Jugoslavije dao je intervju za emisiju "Agenda" koja je emituje na Hrtvatskoj radio televiziji na temu Ukrajine i da li je moguć rat sa Rusijom.

Klark je na pitanje koji je najaktivniji scenario trenutno za Ukrajinu izjavio da ukrasjina mora da ostane čvrsta i da je na Putinu da odluči da li želi da palti visoku cenu ako se odluči za napad na Ukrajinu.

"Vladimir Putin kontroliše Rusiju. Ubija ili zatvara protivnike. U Rusiji nema demokratije, to je zapravo jedna policijska država, a takov stanje jača iy godine u godinu", započeo je svoj razgovor penzionisani general Klark i nastavio:

"Ako Rusija želi da sačuva svoju državu mora da povuče vojsku sa granice. Ništa ga ne sprečava u tome da povuče vojsku, Mora samo reći: "Završili smo vojne vežbe, hvala i nastaviti onda dijalog sa Moskovom. To je sve. To je moj savet Putinu", rekao je general Klark za Hrvatsku televiziju.

Klark je dodao da ako se Putin odluči za napad to će biti katastrofa za Rusiju.

"Ubiće hiljade ljudi. Na Rusiju će svi gledati kao odmetničku državu, a gospodina Putina će smatrati ratnim zločincem. Znamo da da je gospodin Putin sposoban za strašno nasilje. On nije Evropljanin, ne razmišlja kao evropski ili američki lideri. Pod njegovom komandom ruske obaveštajne službe postavljale su bombe po Moskvi, kada je poginulo mnogo ljudi. To je pouzdano dokazano, a dokaza zaista ima mnogo, da je to on učinio, kako bi izazvao rat sa Čečenijom da postane heroj. Čovek koji je to spreman da učini sopstvenom narodu nema mesto u modernom svetu, ali zapadni lideri još uvek sarađuju sa njim", obrušio se Klark na ruskog predsednika.

Penzionisani general i bivši komandant NATO u Evropi dodao je i da iako su ga neki predsednici poput Buša, pozivali Putina u Belu kuću i sa njim se sastajali on je dokazao da nije sposoban da bude moderan lider u modernom svetu. Po Klarku se svi moraju pitai zašto je to tako.

" Ruska invazija na Ukrajinu pretnja je celom NATO-u, posebno baltičkim državama, koje to mogu naslutiti, ali i zemljama Balkana”, dodao je Klark.

Kurir.rs/HRT/A.M.