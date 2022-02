SABLASNI PRIZORI SELA DUHOVA IZRONILI I UKAZUJU NA PRETNJU ČITAVOJ EVROPI: Meštani kažu da je ovo vesnik krize koja nas čeka! FOTO

Ali, nikada ranije kostur sela nije izronio u celini usred uobičajeno vlažne zimske sezone, prenosi AP.

Skoro da nema kiše dva meseca i ne očekuje se mnogo u skorije vreme, ruševine Asereda izazivaju pomešana osećanja kod meštana dok vide zarđali trup automobila, kamenu fontanu iz koje još uvek curi voda i stari put koji vodi do onoga što je nekada bio lokalni bar.

foto: AP/ Emilio Morenatti

"Čitavo mesto je bilo samo vinogradi, stabla pomorandže. Sve je bilo zeleno. Bilo je prelepo", rekao je 72-godišnji Hose Luis Penin, koji je na kraju celodnevnog pecanja svraćao u bar sa prijateljima.

foto: AP/ Emilio Morenatti

"Pogledajte ga sada", rekao je Penin, koji živi u ovom okrugu, pokazujući na napuklo, žuto korito rezervoara. "To je tako tužno."

foto: AP/ Emilio Morenatti

Dok su aridne zone Pirinejskog poluostrva u prošlosti iskusile periode suše, stručnjaci kažu da su klimatske promene pogoršale problem. Ove godine, usred rekordnih nivoa padavina sa malom količinom padavina ili ih uopšte nema, farmeri u Portugalu i Španiji, koji uzgajaju proizvode za celu Evropu, zabrinuti su da će njihovi usevi za ovu sezonu biti uništeni.

foto: AP/ Emilio Morenatti

U poslednja tri meseca 2021. Španija je zabeležila samo 35 odsto prosečnih padavina koje je imala tokom istog perioda od 1981. do 2010. Ali od tada kiše gotovo da nije bilo.

Prema nacionalnoj meteorološkoj agenciji AEMET, u ovom veku, samo 2005. godine je bio januar bez kiše.

foto: AP/ Emilio Morenatti

Ako se "oblaci ne oslobode" u naredne dve nedelje, biće potrebne hitne subvencije za poljoprivrednike, saopštile su vlasti.

Ali Ruben del Kampo, portparol meteorološke službe, rekao je da će padavine ispod proseka tokom poslednjih šest meseci verovatno trajati još nekoliko nedelja, uz nadu da će proleće doneti preko potrebno olakšanje.

foto: AP/ Emilio Morenatti

Dok je samo 10 odsto Španije zvanično proglašeno pod "produženom sušom“, postoje velike oblasti, posebno na jugu, koje se suočavaju sa ekstremnim nedostatkom koji bi mogao da utiče na navodnjavanje useva.

U dolina oko reke Gvadalkivir na jugozapadu Španije proglašena je dugotrajna suša u novembru. Sada je u fokusu žestokog ekološkog spora oko prava na vodu u blizini Nacionalnog parka Donjana, močvarnog područja Svetske baštine.

foto: AP/ Emilio Morenatti

Vlada regiona Andaluzija želi da farmerima dodeli prava na vodu na zemljištu u blizini parka, ali kritičari kažu da će taj potez dodatno ugroziti veliko utočište za divlje životinje koje već presušuje.

"Poslednje dve, tri godine bile su sušne, sa tendencijom ka sve manje kiše“, rekao je Andres Gongora, 46-godišnji farmer paradajza u južnoj Almeriji.

foto: AP/ Emilio Morenatti

Gongora, koji očekuje da voda koju koristi iz postrojenja za desalinizaciju bude racionisana, i dalje je u boljem položaju od drugih farmera koji su specijalizovani za pšenicu i žitarice za ishranu stoke.

"Usevi žitarica za ovu godinu su izgubljeni", rekao je Gongora.

Ostala područja u centralnoj i severoistočnoj Španiji takođe osećaju posledice.

foto: AP/ Emilio Morenatti

Vodeće udruženje farmera i stočara u Španiji, COAG, upozorava da polovini španskih farmi ove godine preti suša. Kaže se da ako ne bude jaka kiša u narednom mesecu, usevi hranjeni kišom, uključujući žitarice, masline, orasi i vinogradi, mogli bi izgubiti 60 do 80 odsto svoje proizvodnje.

foto: EPA/Brais Lorenzo

U susednoj Portugaliji je takođe bilo malo kiše od prošlog oktobra. Do kraja januara, 45 odsto zemlje je izdržalo "teške" ili "ekstremne" uslove suše, prema nacionalnoj meteorološkoj agenciji IPMA.

Padavine od 1. oktobra do januara bile su manje od polovine godišnjeg proseka za taj četvoromesečni period, što je alarmiralo farmere kojima nedostaje trave za stoku.

foto: AP/ Emilio Morenatti

Neobično je da je čak i sever Portugalije suv i tamo su ove zime izbili šumski požari. Na jugu noću već pevaju cvrčci i pojavili su se komarci - tradicionalni znaci leta. IPMA ne predviđa nikakvo olakšanje pre kraja meseca.

Portugal je bio svedok povećanja učestalosti suša u poslednjih 20-30 godina, prema IPMA klimatologu Vandi Pires, sa manjim padavinama i višim temperaturama.

foto: AP/ Emilio Morenatti

"To je deo konteksta klimatskih promena", rekao je Pires za Asošijeted pres.

A izgledi su sumorni: naučnici procenjuju da će u Portugalu do kraja veka doći do pada prosečnih godišnjih padavina od 20 do 40 odsto.

Kurir.rs / AP, Foto: AP/ Emilio Morenatti