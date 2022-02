AMERIKA STVARA PANIKU U UKRAJINI! Zatvaraju se letovi, ambasade povlače svoje ljude STRUČNJACI PREDVIĐAJU DA ĆE DOĆI DO SUKOBA

Stevica Deđanski predsednk Centra za razvoj međunarodne saradnje istakao je da je jasno da Ukrajina ne misli svojom glavom, kada je u pitanju odnos sa Rusijom i da očekuje da će doći do sukoba.

- Petnaest bivših članica SSSR-a nisu sve bile svojevoljno tamo i sada možemo videti da su mnoge sada mnogo bogatije nego tada. Sam SSSR je doveo do toga da te zemlje budu u znatno težem stanju nego što su bile tada - ističe Biljana Šahrimanjan Obradović u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Stevica Deđanski je istakao da je NATO najveća zločinačka organizacija posle Trećeg Rajha, koja nezavizne zemlje koristi kao platforme.

- Niko ovde ne govori da je zabranjen put ka Evropi, Ovde se govori o tome da je NATo, najveća zločinačka organizacija posle Trećeg rajha prilazi granicama jedne nezavisne države i koristi zemlje kao platforme. Znači, koristi ulazak u NATO, niko se ne meša u demokratsko uređenje - kaće dr Stevica Deđanski.

Dragan Stanojević, predsednik Skupštine dijspore u Srba u regionu istakao je da je Ukrajina sada samo jedan elemnt borbe zapada protiv Rusije.

foto: Kurir televizija

- Jasno je da je ovo jedna političko-obaveštajna udujma protiv Rusije, a to što je naše ministarstvo pozvalo Srbe da se privremeno vrate u zemlju iz Ukrajine je učestvovanje u tome. Najviše naših ljudi je otišlo iz Ukrajine 2014. godine kada je sve to počelo. Ukrajina je samo jedan element borbe Zapada protiv Rusije. Problem je su one stavke koje je Rusija dala Americi, jer želi da zaustavi NATO. Svi znamo da je Rusija u opsnosti, jer je sa svih strana opkoljena NATO. Reč je o tome da se sada vrši stvaranje jednog globalnog novog poretka i da je Kina sada jako postala bliska sa Rusijom i da će dati neko svoje viđanje svetskog novog poretka i da je Ukrajina žrtva svega toga. Gradovi su prazni, a granice pune, stvara se jedna ogromna panika, a ono što je interesantno je da Amerika konstantno stvara ti u paniku da će Rusija da izvede napad na Ukrajinu, a ono što se dešava je da ekonimija pada. Grimna je pala, Zelenski sam govori da ne vidi da Rusi sprema invaziju. Sve zapadne ambasade povlače svoje ljude iz Ukrajine, zatvaraju se letovi, mi smo dobro upoznati kako stoje stvari - kaže Dragan Stanojević, predsednik Skupšštine dijspore u Srba u regionu.

Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu istakla je da su za vreme SSSR-a naučnici i vojnici Jermenije dali svoje živote i svoje radove za tu zemlju, a da je Rusija sve to prisvojila sebi.

foto: Kurir televizija

- Sve zasluge SSSR-a Rusija pripisuje sebi. Ja bih rekla da istok preko NATO-a želi da ide ka zapadu. I te priče da se NATO širi prema Rusiju su stare priče i to datira još iz SSSR-a, jer kada je osnovan NATO, on je već bi u okolini Rusije. Politika NATO-a je da su svima vrata otvorena, a vi samo pogledajte šta se desilo Gruziji kada je samo pokušala da uđe u sastav - kaže Šahrimanjan Obradović, koja smatra da Rusija želi da svoju "šapu" stavi na sve bivše zemlje SSSR-a i upravlja njihovom politikom.

Stevica navodi da Ukrajina ne radi ove stvari svojom glavom:

- Možemo da podvučemo paralele sa nama, o tome da je NATO dbrambeni znamo na primeru Libije kako su odbrambeni, znamo i na našem primeru kada su nas bombardovali. To je najveća zločinačka organizacija posle Trećeg Rajha, koja sve pokušava da upakuje u priču o demokratiji i traži priznanje nas samih što nas je tukao. Oni se šire prema Rusiji, koja je jedna ozbiljna svetska sila i ne želi to da dozovli - ističe profesor dr Stevica Deđanski, predsednk Centra za razvoj međunarodne saradnje.

On navodi da ovde postoje Minski pregovori koji su potpisani 2015. godine i da postoji želja da ne dođe do sukoba, samo bi nateralo Ukrajinu da ispoštuje ono što je potpisano i to pod patronatom Zapada.

foto: Kurir televizija

- Amerikanci pokušavaju da zategnu situaciju i ja se bojim da će doći do eskalacije - zaključuje Deđanski.

Stanojević navodi da su skloništa, koja se navodno spremaju za skrivanje građana u Ukrajini ako dođe do rata, u stvari striptiz barovi i kazina.

- Imamo čak i ljude koji pozivaju da se primeni Oluja nad ruskim narodom tako. Niko od Rusa nema u planu da izvrši agresiju. Postoji opasnost od agresije. Vi tamo imate bataljone. Ovaj sukob nije potreban ni Rusiji, ni Ukrajni, već samo zapadu - ističe Stanojević.

