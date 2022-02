POVEROVAĆEMO TEK KAD VIDIMO: Ukrajina i NATO sumnjičavi po pitanju povlačenja ruskih trupa, iz Kremlja najavili nastavak vežbi

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da Alijansa nije videla nijedan znak deeskalacije na terenu.

On je dodao i da NATO nije primetio da je prisustvo ruske vojske duž granice sa Ukrajinom smanjeno.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba izrazio je sumnju u najavu Rusije o povlačenju dela jedinica.

"Iz Ruske Federacije stalno stižu razne izjave, tako da već imamo pravilo: Ne veruj onome što čuješ, veruj onome što vidiš", rekao je Kuleba i dodao: "Kada vidimo povlačenje trupa, onda ćemo poverovati u deeskalaciju".

On je, međutim, pozdravio činjenicu da je diplomatija do sada uspešno uspevala da odvrati dalje ruske napade. "Zajedno sa našim partnerima, zaista smo uspeli da odvratimo Rusiju od bilo kakve dalje eskalacije. Danas je sredina februara. I vidite da diplomatija nastavlja da radi“, rekao je Kuleba.

Kuleba se osvrnuo i na rusku rezoluciju o priznanju otcepljenih regiona istočne Ukrajine.

"Želeo bih da vas još jednom podsetim na nepromenljivu poziciju Ukrajine. Ako se donese odluka o priznanju, Rusija će de fakto i de jure istupiti iz sporazuma iz Minska. Sa svim pratećim posledicama. Već smo upozorili naše partnere na ovaj stav", rekao je on.

U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je povlačenje nekih ruskih trupa "normalan proces“ nakon završetka vojnih vežbi.

"Uvek smo govorili da će se, po završetku vežbi, nakon etapa koje moraju da se završe u određenom roku, trupe vratiti u mesta stalnog razmeštaja. To se dešava i ovog puta. Ovo je normalan proces“, rekao je on. "Rusija je izvodila i nastaviće da izvodi vojne vežbe širom teritorije Ruske Federacije – ovo je proces koji je u toku, kao i u svim zemljama sveta“, dodao je on.

Prema ranijem saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, vojne vežbe će se nastaviti, uz učešće trupa iz "skoro svih” ruskih vojnih okruga.

Obraćajući se novinarima u utorak, Peskov je rekao da Rusija ima pravo da izvodi takve vojne vežbe na svojoj teritoriji, dodajući da se o tome "ne može pregovarati“.

