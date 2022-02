HITNO SLETANJE U NOĆI PRED DAN "D" NA GRANICU POLJSKE I UKRAJINE Crni jastreb pokupio muškarce iz terenca koji je stigao!

Transportni helikopter američke vojske UH-60 Blek Hok iznenada je doleteo na granicu Poljske i Ukrajine i sleteo na međugranični prostor između dve zemlje, što je omdah ustalasalo javnost, u noći pred najavu invazije.

Ono što je do sada utvrđeno jeste, da se pojavio crni terenac iz pravca Ukrajine, iz koga je izašla manja grupa mušakraca, sela u helikopter i odletela.

Prema brojnim lokalnim izveštajima i radarima za praćenje leta. Znak helikoptera je EVAC01.

Looks like a U.S. Army UH-60, call-sign EVAC01 was possibly on the ground in Poland near the Polish - Ukraine Border. I recorded video of it's departure from the Polish Border Service live cam at Korczowa: pic.twitter.com/lCC0tM41yq