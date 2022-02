DA LI PUTIN ZAVLAČI ZAPAD? NATO tvrdi da NEMA znakova deeskalacije na ukrajinskoj granici, uprkos najavama Moskve da povlači trupe

Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, rekao je danas da Rusija "uvek pomera snage napred-nazad" pošto su se pojavili video snimci koji pokazuju da tenkovi napuštaju linije fronta i da još vojnika i dalje stiže u region.

"Ono što vidimo je da su povećali broj trupa i da im je još vojnika na putu“, rekao je na samitu šefova odbrane NATO u Briselu kojem prisustvuje i sekretar odbrane SAD Lojd Ostin.

„Ako zaista počnu da povlače snage, to je nešto što ćemo pozdraviti. Ali to ostaje da se vidi", dodao je on. "Samo viđenje kretanja borbenih tenkova ne potvrđuje pravo povlačenje.“

Sa druge strane, zastrašujuće prognoze i upozorenja američkih i zapadnih medija i zvaničnika da će Rusija napasti Ukrajinu u 3 sata ujutru, nisu se ostvarila

Kurir.rs

