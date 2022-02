PUTIN POPTISAO UKAZ: Svi rezervisti biće pozvani da prođu vojnu obuku!

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o regrutaciji ruskih državljana u rezervni sastav za vojnu obuku u 2022. godini, objavljen je dokument na zvaničnom internet portalu pravnih informacija.

„Pozvati 2022. godine državljane Ruske Federacije koji se nalaze u rezervi da prođu vojnu obuku u Oružanim snagama Ruske Federacije, državnim službama bezbednosti i federalnim službama bezbednosti“, navodi se u dokumentu.

Putin signed a decree on calling of Russian military reserve for 2022 military training https://t.co/E0E9WjAS6y Note: this is annual decree, last year issued on 26th April. pic.twitter.com/LJKP3HYnXJ