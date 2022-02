OGLASIO SE KREMLJ Svaka iskra i svaka mala provokacija mogu imati teške posledice

Američki predsednik Džo Bajden izjavio je u petak kako je uveren da je ruski predsednik Vladimir Putin doneo odluku o invaziji na Ukrajinu, kao i da, iako još ima prostora za diplomatiju, očekuje da će Rusija napasti susednu zemlju u narednim danima.

Rusija je više puta negirala optužbe da se priprema za invaziju na Ukrajinu. Putin se ne obazire na izjave zapadnih čelnika, rekao je Peskov za javnu televiziju Rusija 1.

-Činjenica je da to direktno dovodi do povećanja napetosti. Kada dođe do maksimalne eskalacije napetosti, kao što je sada slučaj na liniji razgraničenja (u istočnoj Ukrajini), svaka iskra, svaki neplanirani incident ili svaka manja neplanirana provokacija mogu prouzrokovati nepopravljive posledice, istakao je Peskov.

-Dakle, sve ovo ima, odnosno može imati, štetne posledice. Svakodnevna objava datuma ruske invazije na Ukrajinu vrlo je štetna praksa, dodao je.

Kurir.rs/Index.hr