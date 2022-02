KRENULA TRAMPOVA ISTINA: Bajden je komunistički pedofil, maske su nepotrebne, mi smo seme a Bolsonaro je super

Trampova "Istina" predstavlja novi medijski kanal bivšeg republikanskog predsednika nakon što mu je prošle godine zabranjen pristup drugim internet platformama.

Aplikacija je postala dostupna za preuzimanje nedugo nakon ponoći. Korisnici aplikacije koja se na mobilnom prikazuje kao MAGA Hub mogu na da dele priče i objave.

Novim korisnicima se tako pri ulasku na aplikaciju nazvanu po Trampovom sloganu "Make America Great Again" (Učinimo Ameriku ponovo velikom) pojavljuju objave protiv nošenja zaštitnih maski, one o aktuelnom predsedniku Džou Bajdenu kao "komunističkom pedofilu" ili one koje slave brazilskog lidera Žaira Bolsonara.

"Hteli su da nas zakopaju, ali nisu znali da smo seme", napisala je jedna korisnica nove društvene mreže na kojoj ima i nepolitičkih objava, poput slika pasa.

Za sad se na njoj ne može pronaći zvanični profil samog bivšeg predsednika kome je prošle godine zabranjen pristup Tviteru, Fejsbuku, JuTjubu nakon upada njegovih pristalica u Kapitol 6. januara 2021. i optužbi da ih je on na to podstakao.

Trampovu firmu koja upravlja aplikacijom predvodi bivši republikanski kongresmen Devin Dunjes, a kompanija se predstavlja kao poslednji zagovornik slobode govora.

Cilj im je da privuku korisnike koji smatraju da se njihov glas blokira na postojećim društvenim mrežama.

Firma planira da izađei na njujoršku berzu, a već je prikupila više od milijardu dolara privatnih investitora.

Kurir.rs/Agencije