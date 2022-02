DVA AMERIČKA C-130J I HELIKOPTERI KRUŽE IZNAD POLJSKE! Da li Amerikanci evakuišu vojne savetnike i diplomate iz Lvova?!

Vazduhoplovni publicista i stručnjak Babak Taghvaee na svom tviter nalogu objavio je večeras vest da se na nebu iznad jugosipto nalaze dva transportna aviona MC-130J KOmando II, avioni namenjeni za specijalne operacije koji imaju ulogu avio cisterni.

Naime, njegova pretpostavka je da ovi avioni vrše dopunu gorivom htelikoptera HH-60 Blek Hok koji navodno evakuišu američke diplomate i vojne savetnije iz Lvova gde je američka ambasada predislocirana posle odlaska iz KIjeva.

#BREAKING : It seems two MC-130J Commando II Special Operations Aircraft of #USAF over southeast of #Poland are refueling Black Hawk helicopters (probably HH-60Gs) evacuating #US Diplomats & Military Advisors from #Lviv Oblast of #Ukraine now. pic.twitter.com/IYi9nttlfI

#BREAKING: Black Hawk helicopters which are probably HH-60Ms & UH-60Ms of #US Army as well as the HH-60Gs of #USAF are flying from #Poland to #Lviv Oblast of #Ukraine back & Forth. They are probably evacuating #US Diplomats, citizens & military advisors from Ukraine. pic.twitter.com/l0EDdEobxf