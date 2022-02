RUSKI GAS JE PRAKTIČNO NEZAMENJIV: Forum zemalja izvoznica ovog energenta dao mračna predviđanja za Evropu!

Predsednici, premijeri ili ministri 11 zemalja članica Foruma (Gas exporting countries Forum - GECF) sastali su se u Dohi u vreme kada je kriza izmedju Moskve i zapadnih zemalja doprinela skoku cena u tom sektoru i kada Rusija pominje pretnju oko snabdevanja.

Ruski ministar energetike Nikolaj Šulginov dao je uveravanja da su ruske kompanije potpuno privržene postojećim ugovorima. Nije komentarisao situaciju svoje zemlje čiji odnosi sa zapadnim zemljama prolaze kroz najgoru krizu od Hladnog rata zbog situacije oko Ukrajine.

Emir Katara Tamim ben Hamad al Tani rekao je da ceni napore svih članova Foruma koji su teško radili da "obezbede pouzdano i verodostojno snabdevanje svetskog tržišta prirodnim gasom i očuvaju stabilnost tih tržišta".

Katarski ministar energije Saad Šerida al-Kabi podsetio je da je Katar, jedan od glavnih zemalja izvoznica gasa, dao uveravanja Evropi da će pomoći u slučaju teškoća sa snabdevanjem, ali je ipak istakao da će zemlja biti ograničena po pitanju raspoloživih količina, pošto su, kako je rekao, "proizvodjači vezani za dugoročne ugovore".

"Obim koji možemo da preusmerimo (ka drugim klijentima) predstavlja oko 10 do 15 odsto", rekao je on dodajući da se iz Rusije obezbedjuje 30 do 40 odsto snabdevanja Evrope, te je "takoreći nemoguće" brzo nadoknaditi tu vrstu obima. On je rekao da je porast cene gasa počeo mnogo pre krize.

"Sve što se danas dešava vezano za cene je u osnovi vezano za nedostatak investicija", rekao je on i ocenio da će biti potrebno vreme da se taj zaostatak nadoknadi.

foto: Profimedia

"Predvideti kakve će cene biti (sutra), da li će rasti ili padati, to je u Božjim rukama", odgovorio je on novinarima.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi, koji je došao u ponedeljak na bilateralni sastanak sa vodjom Emirata je ukazao na znatne kapacitete svoje zemlje za proizvodnju i izvoz gasa.

"Uprkos svirepih i ilegalnih sankcija SAD Iran je mogao da računa na svoj izvoz", rekao je Raisi.

Pregovori su nastavljeni u novembru o iranskom nuklearnom pitanju i pokušaju da se spase sporazum iz 2015. koji je omogućio ukidanje medjunarodnih ekonomskih sankcija protiv Irana u zamenu za stroga ograničenja njegovog nuklearnog programa da bi se sprečilo da razvije atomsku bombu. SAD su napustile sporazum 2018. za vreme predsednika Donalda Trampa.

Prema forumu, njegovih 11 članova - Katar, Rusija, Iran, Alžir, Bolivija, Egipat, Ekvatorijalna Gvineja, Libija, Nigerija, Trinite i Tobago i Venecuela, i sedam pridruženih zemalja predstavljaju 70 odsto dokazanih rezervi gasa i 51 odsto svetskog izvoza tečnog prirodnog gasa.

Rusija, Iran i Katar su ključni članovi GECF-a. SAD i Australija, druga dva velika izvoznika nisu deo Foruma.

Kurir.rs/Beta