STRUČNJACI OTKRIVAJU ŠTA SE KRIJE IZA NEVEROVATNE PUTINOVE SMIRENOSTI: Predsednik Rusije nije čovek kome SAD mogu da iznude poteze

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je sinoć ukaz o priznanju samoproglašenih Luganske i Donjecke Narodne Republike. Istovremeno, Putin je sa liderima LNR i DNR potpisao i sporazume o saradnji, koje je ruska Duma danas ratifikovala. Nakon priznanja i raspoređivanja vojske, Moskva kaže da je i dalje spremna za pregovore.

Evropska Unija i Velika Britanija uvode sankcije Rusiji.

Do danas američka sirova nafta je porasla 4,9 odsto na 94,64 dolara po barelu na njujorškoj berzi. Cena nafte tipa Brent, medjunarodnog merila, skočila je 3,9 odsto na 99,07 dolara po barelu. Cena gasa u Evropi porasla je danas više od 10 odsto.

Da li će diplomatski rat prerasti u ekonomsku krizu?

Da li će Evropa uskoro 1.000 kubnih metara prirodnog gasa plaćati 2.000 eura?

Da li će se ponoviti krimski scenario na istoku Ukrajine?

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment i Rade Drobac, diplomata.

- Previše se dugo vršio pritisak na Rusiju i pretilo, a na kraju su počeli vojne akcije. To stanovništvo gravitira ka Rusiji. Ovo je jedan hrabar potez jedne velike sile. Da se radi o maloj zemlji ona to ne bi mogla da uradi. Rusija je pokazala da neće tolerisati da je sateruju u ćošak. Mislim da sporazumima sa ove dve države štiti svoje granice. Nalazi se u jačoj poziciji nego što je bila juče - rekao je u Usijanju diplomata Rade Drobac.

foto: Kurir televizija

Prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment ističe da je Putin čovek čije poteze ne možete da iznudite preko noći, kao i da se iza njegove staloženosti krije mudro povlačenje sledećih poteza.

- Prvo bih hteo da se osvrnem na neverovatnu staloženost predsednika Putina. Vidi se da on savršeno vlada situacijom. Većina generala NATO je u 5. i 6. deceniji života. Putin nije čovek člije poteze možete da iznudite preko noći. Predsednik Putin ima namere. Ne prihvata zveckanje oružjem lako i smireno i staloženo čeka sledeće poteze. Nema licitiranje datumima. Setićemo se kako su stvari pre i posle Rambujea. Čovek stiče utisak da ovo ide mnogo dalje, još od trenutka pobede Donalda Trampa. Sjedinjenje Američke Države bi sigurno ratovale sa Rusijom do poslednjeg Ukrajinca. Žao mi je što se Ukrajina stavlja u tako neprijatan položaj - rekao je u Usijanju na Kurir televiziji prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment.

foto: Kurir televizija

Diplomata Rade Drobac je u emisiji Usijanje na Kurir televiziji kazao da narastajuće svetske sile, poput Rusije i Kine, više ne pristaju na igre drugih velikih sila poput Sjedinjenih Američkih Država.

- Velike zapadne sile planiraju već duže vremena da Rusiju zadrže na jednom niskom nivou na kom je bila posle raspada SSSR. Putin je mudro vodio zemlju i ojačao je u tišini. Mislim da je sukob sila koje su sebi dale pravo da vladaju svetom. Sada je to kasno. Rusija je previše ojačala i popravila odnose sa Kinom, koja je takođe ojačala. I SAD je svesna toga. Međunardno pravo postoji da bi se sprovodilo prema svim zemljama. Sada smo došli i situaciju da narastajuća sila, radi što su to radile i Sjedinjene Američke Države. Ni Rusija, ni Kina ne pristaju na to. Rusija će se postaviti na novi način - rekao je u Usijanju diplomata Rade Drobac.

