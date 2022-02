ISTOK UKRAJINE POD PRISMOTROM AMERIČKIH IZVIĐAČA I DRONOVA: RC-135W Rivet Joint i RQ-4 GLOBAL HAWK lete u smenama! Nema pauze

Američki izviđački avioni i dronovi u smenama bez pauze neprestano lete iznad istočne Ukrajine prateći dešavanja u oblastima Donbasa i Luganska, kao i svako pomeranje trupa, razmenu vatre.

Do intenziviranja krize u ponedeljak uveče američki i britanski izviđaćki avioni leteli su uz rusko-ukrajinsku granicu, sa osvrtom na istok Ukrajine, a sada se to težište pomerilo na oblasti Donjeck i Lugansk odakle se očekuje navodno glavni udar

Two 🇺🇸U.S. Air Force Boeing RC-135W Rivet Joint and a Global Hawk are surveilling the situation right now in 🇺🇦Ukraine. Our command has intel data updates 24/7. pic.twitter.com/WKZEuZPV9M