RUSKI TENKOVI U HARKOVU, GRAĐANI U REDU ISPRED SUPERMARKETA: Kupuju zalihe hrane! VIDEO

Dok su ruski tenkovi u predgrađu Harkova, jednog od najvećih gradova i centar industrije u samom gradu neke stvari nisu sasvim jasne.

S jedne strane ukrajinska vojska nije pružila otopor, već nemo posamtra ulazak ruskih tenkova, dok građani s druge strane jure da što pre naprave zalih hrane.

Naime, Kinezi koji žive u Harkovu napravili su snimak jutros ispred jednog supermarketa, gde su se stvorili redovi građana koji pokušavaju da kupe hranu, dok oni srećnici koji je uspeli nose kese sa hranom.

#Happeningnow: Footage from a Chinese student shows people rushed to supermarkets to snap up daily essentials in #Kharkiv. #Ukraine pic.twitter.com/fRCztE8SyQ