ENGLEZI UDARILI PO PUTINOVIM PRIJATELJIMA! Konzul otkrio kako je ruski predsednik preko misteriozne ŽENE ZMAJA pripremao napad

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Draško Aćimović, nekadašnji počasni konzul Ukrajine i Dragan Šormaz, narodni poslanik i član Odbora za spoljne poslove. Oni su u emisiji Usija je govorili o trenutnoj situaciji u Ukrajini.

- Ovo je rat koji vrlo brzo može da preraste u evropski rat. Na svim mestim u Ukrajini se vode borbe. Ono što je i za nas opasno je i da Černobilj preuzet od strane ruske vojske. Dan 27. 02. je Dan D. Ono što je moglo spasiti Ukrajinu je bila Černobilska elektrana. Ona je sada u rukama ruskih snaga. Za nekoliko dana možemo očekivati nestajanje struje. Svi potezi do 27. mogu u potpunosti eskalirati. Zamislite samo da nemate struje u celoj zemlji. Preuzimanjem Černobila imate veliku opasnost. Imate potpuni mrak u zemlji. Borbe koje se trenutno vode stvorile su veliku paniku. Više se ne zna ko je ko. Imate grupe koje nisu označene - rekao je Draško Aćimović, nekadašnji počasni konzul Ukrajine.

foto: Kurir televizija

Nekadašnji počasni konzul Ukrajine Draško Aćimović otkriva i da je sve ličnih momenata u celoj situaciji, kao i da Putin ima osobu, koju konzul Aćimović naziva "ženom zmajem" i za koju kaže da je pripremala celu situaciju.

- Ono što je bilo veliko iznenađenje i za službe je da Putin radi stavri koje nisu mogle da predvide. On (Putin) ima jednu ženu zmaj, da je ne imenujemo, koja ima svoju ekipu koja je pripremala ovaj teren. Oni su davno menjali zlato u kinesku valutu, znalo se da se nešto dešava čim se oslobađaju dolara. Bilo je i mnogo transakcija. Mislim da su Englezi uradili jedan bolan potez. Ispričaću za jedan pličan momenat. Velika Britanija je stavila tri čoveka na listu sankcija, koji su Putinovi lični prijatelji. Zna se ko su ti ljudi i zna se da su to njegovi najbliži prijatelji. Ima još jedan lični momenat u Ukarjini. Viktor Medvedšok je Putinov kum. On je trenutno pod istragom zbog rata koji se dešavao. On je u kućnom pritvoru. Juče je 35 automobila ukrajinske specijale došlo ispred njegove kuće da ga obezbeđuje da mu se ne bi nešto desilo, jer se boje ličnih reakcija, da mu se nešto ne desi - rekao je Aćimović u emisiji Usijanje na Kurir televiziji.

Podseetimo, stiže sve više izveštaja po kojima je ruska vojska zauzela nuklearnu elektranu u Černobilu, koja se nalazi nedaleko od granice s Belorusijom. Informaciju je potvrdio savjetnik ukrajinskog predsednika Zelenskog: "Nakon žestoke borbe izgubili smo kontrolu nad Černobilom. Stanje nuklearne elektrane i skladišta nuklearnog otpada nije poznato." Prema nkim informacijama radnici elektrane su zadržani u postrojenju.

Dragan Šormaz, narodni poslanik i član Odbora za spoljne poslove misli da je trenutno stanje u Ukrajini gore nego u Srbiji 1999. godine.

foto: Kurir televizija

- Ovo nije nikakva mirovna oeracija, ovo je čist akt agresije. Kao što je bila agresija na nas 1999. godine, tako je ovo agresija na njih. Ako je sve ovo što gospodin Aćimović kaže, ovo je sa humanitarnog aspekta gode nego što se nama dešavalo. Mi smo imali struju sve vreme. Bilo je ratno stanje. Kako će raditi bolnice u Ukrajini? Naši mediji su pričali priče o lažima Amerike, a sada vidimo da sve što je Amerika govorila da su imali informacija. Mnogo ima dezinformacija sa svih strana - Dragan Šormaz, narodni poslanik i član Odbora za spoljne poslove.

Podsetimo, Moskva je spremna da pregovara o uslovima predaje sa Kijevom, izjavio je u četvrtak popodne portparol Kremlja Dmitrij Peskov, a prenosi ruski RT. Peskov tvrdi da je Putin „izrazio spremnost da se uključi u razgovore sa ukrajinskim kolegom“, ali sa akcentom na dobijanje garancije da će Ukrajina biti „neutralna“ i obećanje da neće držati oružje na svojoj teritoriji. Prema rečima Peskova, ovi uslovi bi omogućili „demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine“ i eliminisali ono što Rusija trenutno tvrdi da predstavlja pretnju njenoj bezbednosti.

