PROPAGANDNI RAT U PUNOM JEKU Kako je stvoren mit DUH KIJEVA, koji podiže moral Ukrajnicima! On sam u jednom danu oborio 6 suhoja?!

Duh Kijeva pojavio se na nebu iznad prestonice i uspeo da obori čak šest ruskih aviona samo u jednom danu, ovako su društvene mreže raširile priču o mitskom pilotu, koji sa lovcem MiG-29 se sam hrabro suprostavlja gomili ruskih aviona i sve ih obara.

Samo jedan MiG-29 koji se naziva "Duh Kijeva" uspeo je da u jednom danu obori čak šest ruskih aviona. Ovo je trenutno najveć vazduhoplovni AS od 1991. godine i od 1945. godine, pisalu su korisnici Tvitera.

A single Ukranian MiG 29 called " Ghost of Kiev" is reported to have 6 russian air kills. This would make him the first Ace since 91, and the first Ace in a day since 1945. 1 MiG 29 1 SU-27 2 SU-35 2 SU-25 Unconfirmed reports of an additional 2 SU-30s downed in a 2 on 1 fight. pic.twitter.com/RdBHf5mAha — Sour (@The_Sourkraut) February 25, 2022

Prema njihovim rečima "Duh Kijeva" oborio je u vazdušnim borbama za grad: 1 MIG-29, 1 Su-27, 2 SU-25 i 2 SU-25. Takođe ovoj listi dodata su i dva Su-30 koji su oboreni u vazdušnoj borbi dva protiv jednog, kada ih je "Duh Kijeva" sve opobarao raketama.

Naravno pojedinici su došli pod nož zbog ovakve liste, posebno vazduhoplovni znalci koji su smatrali da je "Duh Kijeva" internet-propagandna fikcija, koju su stvorili oni koji podržavaju ukrajinsku vojsku da bi dizali moral.

UKRAINE HAS AN ACE! “The Ghost of Kiev” has shot down 5 Russian jets as of last night. pic.twitter.com/DGnMeklRkG — AM stands with Ukraine (@JawnQuixote) February 25, 2022

Međutim bilo je i onih koji su ubeđeni da taj "Duh Kijeva" postoji i kao kontraargument stavljali snimke lovaca MiG-29 tvrdeći da je to taj avion koji obara sve ruske avione.

Bilo je i onih koji su tvrdili da bi bilo dobro da je ova priča realna, ali nije.

A onda osvanula je i snimka nekog ukrajnskog pilota sa kacigom i maskom na glavi i onda je opet nastavio mit da živi o "Duhu Kijeva", koji pozdravlja Ukrajince.

This man is the Ghost of Kiev. Confirmed to have downed six Russian fighter jets. God speed to this man. #StandWithUkriane 🇺🇦 pic.twitter.com/McNGCu2Hxx — Maxximus 🇺🇦 (@CondorSZN) February 25, 2022

U potpaljivanju vatre potrudio se i bivši ukrajinski predsednik Petro Porošenko koji je rekao da je "Duh Kijeva" isti pilot sa kojim je i on leteo. Osvanuo je i Tviter nalog

The Ghost of Kiev, here more pictures. Keep in mind, images were taken in 2019 during test flights. However, Former President of Ukraine @poroshenko confirmed that this is the person who shot down 6 pilots yesterday, the same person people call the Ghost of Kyiv #TheGhostOfKyiv pic.twitter.com/OcfSOhPVVn — Ghost of Kiev 🇺🇦 (@KievsGhost) February 26, 2022

Ovde valja podsetiti da je posle američko zauzimanja Iraka kad je gkrenuo gerilski rat sa džihadistima osvanula i priča o Džubi, mitskom snajperisti kojqa likvidira američke vojnike. Odjednom su džamije i medrese posebno one okoje okuplaju radikalne islamiste bile preplavljene snimcima kao irački snajperisti ubijaju Amerikance. i sva ubistva su pripasana Džubi, mistkom nevidljivom i neuništivom biću.

Kurir.rs/A.Mlakar