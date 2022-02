UKRAJINCI REGRUTUJU IZRAELCE ZA RAT: Ambasada objavila poziv na mrežama, već ima prijava!

Ambasada Ukrajine u Izraelu objavila je u subotu na Fejsbuku da Izraelci koji žele da otputuju u Ukrajinu da se bore protiv ruske invazije to mogu da učine i dala kontakt informacije.

„Hitno! Pažnji osobama koje žele da učestvuju u zaštiti Ukrajine od ruske vojne agresije!“ post je počeo.

„Dragi sunarodnici, braćo i svi brižni građani Izraela i drugih zemalja koji se trenutno nalaze u Izraelu! Ambasada je započela formiranje spiskova dobrovoljaca koji žele da učestvuju u borbenim dejstvima protiv ruskog agresora.

"U poruci navedite ličnu kartu, državljanstvo, datum rođenja, broj stranog pasoša, vojnu specijalnost i kontakte za komunikaciju. O daljim merama Ambasada će obavestiti dalje", zaključuje se u objavi.

04:30 Snimak redova na ukrajinsko - rumuskoj granicu

U Izraelu ima stotine hiljada građana ukrajinskog porekla, od kojih su mnogi služili u ID. Izraelski mediji su proteklih dana intervjuisali nekoliko Izraelaca sa ukrajinskim državljanstvom koji se trenutno nalaze u Ukrajini i već su se dobrovoljno prijavili za borbu.

Ukrajinski ambasador u Izraelu Jevgen Korničuk rekao je juče u saopštenju ambasade u Tel Avivu da su u toku pregovori sa izraelskom vladom o slanju humanitarne pomoći njegovoj zemlji. "Razgovarali smo o hitnoj humanitarnoj pomoći iz Izraela i srećan sam što mogu da kažem da očekujemo da ćemo je dobiti u narednim satima", rekao je on i dodao: "To je uglavnom medicinska pomoć bolnicama. Ne govorimo o vojnicima, vi imate svoje bezbednosne stvari, a mi smo dovoljno pametni da to ne ponudimo."

