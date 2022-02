BRAĆA KLIČKO OBUKLI UNIFORME I KRENULI U RAT: Šampioni sveta staju u odbranu otadžbine!

Vitalij Kličko (50), bivši bokserski šampion sveta, trenutno je gradonačelnik Kijeva i jedan od simbola otpora te zemlje napadu Rusije.

Snažni sportista odazvao se pozivu na opštu mobilizaciju i sa oružjem u rukama suprotstavlja se neprijatelju sa sugrađanima i zemljacima.

Uz boks, on poseduje i doktorat u medicini i filozofiji, a sada poručuje da će se boriti rame sa Ukrajincima i sa svojim bratom Vladimirom (45), koji je takođe bivši svetski prvak.

foto: Pritnscreen

- Jedan gradski distrikt od mene, moja mala devojčica ide u školu. Ovde me je dovela ljubav prema gradu, domu, porodici, komšijama, ćerki... Preduzeo sam inicijativu i sada učestvujem u teritorijalnoj odbrani. Ne mogu da sve posmatram mirno i to neću da radim. Zato sam se prijavio u TO ove države i Kijeva - rekao je on u uniformi.

I Vitalij i Vladimir su multimilioneri i sinovi su bivšeg pukovnika armije Sovjetskog saveza, takođe Vladimira Klička, koji je imao važnu ulogu u operaciji saniranja posledica nuklearne nesreće u Černobilju 1986.

foto: AP

Njihov otac je umro od raka, što je direktno dovedeno u vezu sa zračenjem koje je pretrpeo u razorenoj nuklearnoj elektrani. Njegov mlađi sin, Vladimir Kličko (45), u subotu je poslao poruku celom svetu:

- Obraćam se svima. Zaustavite ovaj rat koji je Rusija pokrenula. Danas su civili pogođeni raketama, civili su ubijani i to se događa u srcu Evrope. Nema vremena za čekanje, jer će ovo dovesti do humanitarne katastrofe. Morate da delujete odmah da zaustavite rusku agresiju sa bilo čime što možete da imate. Uradite to sada, za sat vremena, sutra će biti prekasno. Molim vas, stupite u akciju sada. Delujte sada, zaustavite rat! - rekao je on.

(Kurir.rs/Mnodo)