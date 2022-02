ŠTA JE SWIFT? Moćno oružje međunarodne zajednice koje će povrediti ne samo Rusiju nego i EU i SAD

Društvo za svetsku međubankarsku finansijsku telekomunikaciju (SWIFT) osnovano je 1973. i sada ga koristi više od 11.000 finansijskih institucija za bezbedno slanje informacija o finansijskim transakcijama, poruka i naloga za plaćanje. Bez globalno prihvaćene alternative neophodan je sistem za globalne finansije.

Uklanjanje Rusije iz SWIFT-a finansijskim institucijama bi slanje novca u zemlju ili iz nje učinilo gotovo nemogućim, što bi izazvalo probleme ruskim firmama i njihovim stranim klijentima - naročito kupcima nafte i gasa denominiranih u američkim dolarima.

"Ovaj potez bi prekinuo sve međunarodne transakcije, pokrenuo volatilnost valute i izazvao masovni odljiv kapitala", kaže Marija Šagina, gostujuća saradnica na Finskom institutu za međunarodne poslove. Sjedinjene Američke Države i Nemačka mogu najviše da izgube ako se Rusija isključi, jer su njihove banke najčešći korisnici SWIFT-a prilikom komunikacija sa ruskim bankama, smatra Šagina.

Izuzimanje Rusije iz SWIFT-a dovelo bi do smanjenja njene privrede za 5 posto, procenio je bivši ministar finansija Aleksej Kudrin 2014. godine.

SWIFT ima sedište u Belgiji i njime upravlja odbor koji se sastoji od 25 ljudi, uključujući Edija Astanina, predsednika upravnog odbora ruskog Centralnog klirinškog depozitarnog društva. SWIFT, koji sebe opisuje kao "neutralno preduzeće", uključen je u belgijski zakon i mora biti u skladu sa propisima EU.

Isključenje iz SWIFT-a je već korišćeno u sklopu sankcija sa svrhom stvaranja ekonomskog i političkog pritiska na pojedine režime. Godine 2012. isključene su sve banke i ostale finansijske institucije Irana na zahtev SAD-a i EU (jednoglasna odluka svih tadašnjih 27 članica), a u sklopu sankcija toj zemlji zbog nastavka razvoja vojnog nuklearnog programa, podseća Indeks.

Ujedinjeno Kraljevstvo je 2014. pokušalo da nagovori ostatak članica EU na izbacivanje Rusije iz sistema SWIFT, ali tada je to sam SWIFT odbio da uradi. Od tada je Centralna banka Rusije stvorila svoju verziju sistema za slanje informacija među finansijskim institucijama, System for Transfer of Financial Messages (SPFS), ali taj sistem funkcioniše samo u Rusiji i tek nekolicini banaka van nje.

Ruske vlasti imaju ideju da prošire rusku verziju SWIFT-a na druge zemlje, poput Turske i Irana. Ali ruski SWIFT je mnogo lošiji od originalnog, pa se čak i u tim zemljama razmatra samo u slučaju nužnosti, a ne kao zamena za SWIFT. Ipak, na njega je spojeno nešto više od 25 banaka iz Jermenije, Belorusije, Kazahstana, Kirgistana, Švajcarske i Nemačke.

Sličnu zamenu za SWIFT je pokušala da napravi i Kina, ali je doživela neuspeh.

Članice EU izbegavale su da izbace Rusiju iz SWIFT-a jer bi to značilo i prekid svih plaćanja s kompanijama u Rusiji, ili bar znatno otežanje takvih plaćanja. Plaćanje uvoza nafte i gasa bi bilo bitno otežano, a time bi prestale i isporuke.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba zamolio je lidere EU da isključe Rusiju iz SWIFT-a rečima da će oni koji sumnjaju da to treba učiniti imati “…krv nedužnih ukrajinskih muškaraca, žena i dece na svojim rukama”.

SWIFT je moćno oružje, jer za njega nema adekvatne zamene, ali je istovremeno oružje koje će verovatno zaboljeti i EU, a ne samo Rusiju.

Kurir.rs