NATO ZONA ZABRANJENOG LETA NAD UKRAJINOM? Da li je zbog ovoga Vladimir Putin stavio nuklearne snage u pripravnost?!

Ruski predsednik Vladimir Putin, sastao se u nedelju popodne u Kremlju sa načelnikom generalštaba Ruskih oružanih snaga generalom Valerijem Gerasimovim i ministrom odbrane Ruske Federacije Sergejom Šojguom i na kratkom sastanku pred televizijskim kamerama naredio stavljanje u najviši stepen budnosti nukelarnih snaga Rusije.

To znači da sve strateške snage Ruske federacija na kopnu (raketni silosi i mobilne snage sa sistemom Jars i Topolj M), strateška avijacija (bombarderi koji mogu da nose nukelarno naoružanje Tu-95, T-160 i T-22) kao i strateške nuklearne podmornice (klase Borej, Delta III i IV), kao i napadne nukelarne podmornice budu u najvećem stepenu pripravnosti, kao da se svakog trenutka očekuje atomski udar.

- Zapadne zemlje ne samo da preduzimaju neprijateljske ekonomske akcije protiv naše zemlje, veći lideri velikih zemalja NATO-a daju agresivne izjave o našoj zemlji. Zato naređujem da se ruske nuklearne snage prebace na poseban režim dužnosti - kratko je saopštio Putin, posle čega je vojni vrh napustio Kremlj.

Tako se svet našao na ivici nuklearne katastrofe kao pre 60 godina zbog ruskog postavljanja balističkih raketa SS-4 na Kubu. Tada se svet našao na ivici nukelarnog rata punih 13 dana kada se strepelo da će uslediti nuklearni holokaust. Sada je svet ponovo gurnut na ivicu nuklearnog rata. Pretpostavlja se da se Putin na ovakav korak, koji je izazvao šok u svetu odlučio posle serije pretnji koje su pojedini evropski lideri upućivali Rusiji, a neki pretili i napadom avijacije na Rusiju. Dodatno ulje na vatru dolili su i oni koji su tražili od Saveta bezbednosti UN da uvede Zonu zabranjenog leta nad Ukrajinom, što je Rusija protumačila kao akt neprijateljstva, koji će poput postavljanja nuklearnog naoružanja na teritoriju Poljske ili Baltika dovesti do rata Rusije i severnoatlanske alijanse.

Kurir se obratio vazduhoplovnom stručnjaku i publicisti Danku Borojeviću koji je objasno koliko je to realna mogućnost.

" Pojedini Ukrajinci tražili su od NATO uvođenje Zone zabranjenog leta iznad istoka Ukajine, a onda i iznad cele Ukrajine koju bi kontrolisao NATO. Koliko je to realno, iako su to Rusi kategorično odbili? Da li bi to bio uvod u direktan sukob NATO i Rusije? Preksinoć gledam TV, kanal Evronjuz. Gost posle ambasadora Rusije u studiju bio je odlazeći ambasadoru Ukrajine Oleksandr Aleksandrovič. Normalno, intervju je imao svoj tok, priča standardna. Onda je voditeljka konstatovala, kako je NATO izdao Ukrajinu iako ih je Ukrajina smatrala svojim saveznicima i normalno očekivala je pomoć od istih. Tu se ambasador zbunio, pa poče ovo pa ono. A voditeljka je uporna, kako ih je NATO pustio niz vodu. Na to će ambasador u jednom trenutku. Da očekuje NATO zabranu letenja iznad Ukrajine i slično. Ja u neverici, šta on to priča?, kaže za Kurir Borojević

U vezi sa gore navedenim pitanjem, Borojević se osvrnuo na još nešto.

"Svojevremeno, kad je turski F-16C oborio ruski SU-24M iznad Sirije, svima je promaklo da su Rusi bili pritisli Tursku ekonomskim putem. Zbog toga je Turska (čitaj Erdogan) platil Rusiji za gubitak aviona i pilota. Zatim je pilot turskog vazduhoplovstva završio u zatvoru, pod optužbom da je bio na strani koja je učestvovala u pokušaju puča u Turskoj. A normalno ubrzan je i završetak Turskog toka, na koji se sad naslanja Balkanski. A da ne pominjem, kako je izraelski premijer otišao hitno u Moskvu, posle obaranja ruskog aviona od strane Izraelaca. Svi će ovde reći, da su Rusi beskičmenjaci i slično. Ali, to nije tako. Međutim, da ne širim dalje, jer će za mnoge Rusi ostati nula, jer ne smeju da odgovore Amerima i slično. Za one kojima su puna usta Kosova, a istovremeno su kratke pameti i zaboravljaju na Srbe iz Krajine i RSK Ruski predsednik je bio jasan, kad je rekao da će Rusija da oštro odgovori onima koji se umešaju u sukob u Ukrajini, dodaje Boorjević

On smatra da od uvođenja takozvanih Zona zabranjenih letova, od strane NATO strane u Ukrajini, nema ništa. Jer to nije Irak i prostor bivše SFRJ.

"Jednostavno, uvođenje Zabrane letenja iznad Ukrajine od strane NATO je nemoguće. Isto kao što je priča o NATO pomoći istoj, čim je počelo ovo dešavanje, ostalo na običnim floskulama. Jer kad bi to NATO i pokušao, kako je volim reći: „poletele bi Vojvode (NATO Satana) prema centrima svih NATO zemalja, a pre svega prema SAD. Ja volim da kažem, da kad nešto već imaš onda ćeš to i da upotrebiš. To se odnosi i na nuklearno naoružanje.

Svojevremeno je Regan rekao, da parafraziram: „naša je greška bila, što smo u Vijetnam slali naše ljude da ginu za naše interese“. Znači od 1990. godine, SAD svoje interese sprovode preko drugih. Tako je i Ukrajina ovih dana završila. Kako bi izbegli da američki vojnici ginu u sukobu sa Rusima, za to će poslužiti Ukrajinci.

Istovremeno se pojavila informacija, da su prolazi Bosfor i Dardanele zatvoreni za Ruse. Odmah je to demantovala Turska, da je to laž. Jer se zna, pod kojim se uslovima zatvaraju ova dva prolaza. A sad ne postoji nikakav razlog, da se isti zatvore. SAD su načinile jednu kardinalnu grešku, izbegavajući da razgovaraju sa Rusijom, Jer, oni su zbog gluposti svoje političke elite, zbog toga Rusiju gurnuli u zagrljaj Kini. Dovodeći dementnog starca u Belu kuću, koji je ostao u periodu sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, politika SAD je načinila kobnu grešku, koju je još Nikson uspeo da izbegne. A to je, da se spreči približavanje Kine i Rusije. Jer je taj savez vojno i ekonomski poguban za NATO i SAD. Prethodnim politikama SAD, nikada nije bilo u interesu da dva džina sa istoka sarađuju. Dementna i arogantno samoljubiva elita SAD danas, to je zaboravila. Svojevremeno je prvi crni američki predsednik, predsednik Obama izjavio da su Amerikanci izuzetni.

Saradnja Rusije i Kine, niti je bila u interesu SAD niti u interesu Rusije. Međutim, pogubljena politika demokrata u Vašingtonu izbegavajući saradnju sa Rusima, dovela je do saveza Rusije i Kine. Američka izuzetnost, može veoma lako da dovede do tog da polete Vojvode Nemojmo da budemo iznenađeni, ako se to dogodi. Jer do sad smo bili iznenađeni, od 2008. godine do danas. Jer kad se politikom bave bankari, žrtve su ogromne, zaključuje na kraju razgovora Borojević.

S druge strane analitičar darko Obradović za Kurir kaže da kada je reč o zonama zabrane letova one se ne proglašavaju nego uspostavljaju. Silom morate uspostaviti takvu zonu sa spremnošću da pucate i oborite bilo koji avion koji naruši zonu. U slučaju Ukrajine već se na glas razmatra da takvu zonu treba uspostaviti zapadno od reke Dnjepar.

"Međunarodno pravno napadom na Ukrajinu je prekršeno međunarodno pravo, izazvana je humanitarna katastrofa i nepravedan rat suprotan Povelji OUN. Kako je Ruska Federacija sama za sebe uložila veto na u Savetu Bezbednosti, članice OUN imaju pravo u skladu sa Poveljom OUN i članom 11. da sazovu Generalnu skupštinu. Shodno članu 51. Povelje OUN svaka država članica ima pravo na individualnu i kolektivnu samoodbranu. Slučaj opstrukcije rada OUN od strane Rusije zapravo je legitimitet za koordiniranu akciju članica OUN. U ovom trenutku je jasno da će više od 150 država podržati deklaraciju u korist Ukrajine. Čime se stiču svi uslovi za akciju u cilju sprečavanja vojne agresije, humanitarne katastrofe i ratnih zločina nad civilima. U prevodu uspostavljanje zone zabranjenog leta nije ofanzivna akcija, već akcija u cilju deeskalacije neprijateljstava između Rusije i Ukrajine. Plašim se da takva akcija nije dovoljna. Ukoliko gledamo proceduralno za uspostavljanje zone zabrane letova NATO članice moraju jednoglasno da donesu takvu odluku u skladu sa Vašingtonskim sporazumom. Zabrana leta nije više pravno pitanje, već je pitanje faktičke bezbednosti. Da li se može rizikovati da Putin naredi obaranje američkog ili britanskog aviona? Šta raditi u tom slučaju? Da li se može narediti obaranje ruskih aviona? Ko će poneti političke posledice ovakve akcije i dodatne eskalacije sukoba. Svakako najodgovorniji je Vladimir Putin, ali zapadna javnost bi tražila svaku vrstu odgovornosti svog liderstva za izbijanje rata sa Rusijom. Ovo je i pitanje nuklearne dileme. Za Ukrajinu je ovo pitanje opstanka, a za ostatak sveta je pitanje strateškog pristupa. Dugoročno gledano Rusija svakim danom trpi sve više štete usled ekonomske izolacije. Ukoliko dođe do konačne bezbednosne procene da je prihvatljivo poneti rizik nuklearne eskalacije i sve reprekusije koje to sa sa sobom nosi treba se spremiti za eskalaciju. Oni koji procenjuju globalne bezbednosne implikacije treba da imaju na umu da ispred sebe imaju nepredviljivog protivnika koji je u poziciji globalnog izazivača spremnog na sve. U ovom trenutku je Rusija bez saveznika, velikim logističkim problemima za svoju vojsku i ne predstavlja konvencionalni već nuklearni bezbednosni rizik za NATO članice i Evropsku Uniju. Izostanak reakcije poslaće negativnu poruku i dodatno će osnažiti druge države da potraže rešenja u vojnoj sili u odnosu na diplomatiju, dodaje on na kraju razgovora.

