POZNATI AMERIČKI REDITELJ OLIVER STOUN BRANI PUTINA: Na delu histerija zapadnih medija, ne sagledavaju širi kontekst

Američki režiser Oliver Stoun oglasio se na svom Instagram profilu na kom je napisao da treba da se sagleda širi kontekst ruskog napada na Ukrajinu i da o njemu treba misliti jasno.

.– Među svom histerijom zapadnih medija koji vrište o „krvavom ubici Putinu“ i izostavljaju ključne činjenice, najvažnije je razumeti čitav spektar onoga što se dešava i, pre svega, trezveno razmišljati – napisao je američki reditelj na Instagramu. Svojim pratiocima na ovoj društvenoj mreži ponudio je i nekoliko linkova kako bi im pomogao da vide i neke trezvenije analize…

Režiser je naveo četiri teksta koje smatra iskrenim analizama situacije u Ukrajini: "Ukrajina se ponovno smanjuje" (eng. "Ukraine Shrinks Again") australiskog diplomate Tonija Kevina koji je objavljen 23. februara, "Razumevanje Putinovog shvatanja o Ukrajini ključ je ove krize" (eng. "Understanding Putin’s narrative about Ukraine is the master key to this crisis") kolumnista Gardijana Jonatana Stilia koji je objavljen 23. februara, "Šta Putin tvrdi da su uzroci i ciljevi ruske vojne akcije" novinara Džoa Loredžeja koji je objavljen 24. februara i "12 misli o Ukrajini" Kejtlin Džonsten koji su objavljeni 24. februara.

U jednom od ovih tekstova Toni Kevin, australijski diplomata i bivši ambasador te zemlje u Poljskoj i Kambodži, tvrdi da su Vašington i Kijev nakon što su Donjeck i Lugansk proglasili nezavisnost i nakon što se Rusija obavezala da će ih "štititi" od Ukrajine reagovali "budalasto" te da nisu uzeli u obzir svoje interese.

Kevin potom tvrdi da je Putin tokom poslednjih 30 godina više puta priznao suverenitet Ukrajine i da je tokom tog perioda kontinuirano tražio dve stvari - pristojne dobrosusedske odnose koji se baziraju na obostranom poštovanju i sigurnosti i puna prava za više od 50 posto Ukrajinaca koji dele ruski jezik i kulturu. Među tim pravima je i pravo na učestvovanje u formiranju ukrajinskih bezbednosnih politika i prioriteta.

Kevin, međutim, tvrdi da SAD od 2013. pa naovamo koristi "ukrajinske naciste", kojih, kaže, ima mnogo, kako bi Ukrajinu učinili monokulturalnom, militarizovanom i neprijateljski nastrojenom prema Rusiji.

"Samo zato što to Putin tvrdi ne znači da to nije istina ", piše između ostalog u članku australijski diplomata.

Kurir.rs.

bonus video:

02:34 SRPSKI DIPLOMATA OTKRIO NA ČIJOJ STRANI TREBA DA BUDE SRBIJA Rusija i Ukrajina su nam prijateljske zemlje