On smatra da ovu lažnu vest šire sami Ukrajinci. Ruske vlasti nemaju plan da obnove Janukoviča, ovde on može samo da dobije azil, uveren je govornik. Prema njegovim rečima, aktuelni ukrajinski predsednik je ispunio svoj minimalni zadatak, Volodimir Zelenski je „postao adut u rukama Zapada i SAD, koji se nadaju da će zadržati za budućnost“. O njemu se pravi „slika smelog do bezobzirnosti čoveka koji brani Ukrajinu, nalazi se u epicentru, odbija da se evakuiše“.

Zašto šire ovaj lažnjak? Zato što žele da ubede narod Ukrajine da ruska vojska sa sobom u konvoju nosi Janukoviča, to je ideja Ukrajine. Prvo, želeo bih da napomenem da je posle Janukoviča došlo mnogo korumpiranih vlasti, posebno ako je Janukovič radio za sebe, onda su Porošenko i Zelenski bili primorani da dele zaradu preko okeana i dozvole pljačku stranaca, jer su zavisili od njih“, rekao je izvor u razgovoru za njuz.ru.

Osim toga, Zatulin je spekulisao o tome ko bi mogao da postane sledeći ukrajinski lider. Zapadu je važno da zadrži Vladimira Zelenskog. Amerikanci i Evropljani teško da će dozvoliti formiranje vlade u egzilu, jer će u ovom slučaju biti prekinut legitimitet koji im je potreban za budućnost.

"Ukrajinska dijaspora je, koliko znamo, počela da formira vladu Ukrajine u egzilu, a za vođu nudi Petra Porošenka – on im je mnogo razumljiviji i bliži od sadašnjeg Zelenskog. Ali za Zapad u celini to pitanje nije toliko važno, važno im je da zadrže Zelenskog kao predsednika cele Ukrajine. A koliko će ostati od te Ukrajine, koja će biti pod kontrolom Zelenskog i njegovog tima, teško je sada reći, jer je u toku vojna operacija“, naglasio je ekspert.

„SAD i EU od Zelenskog vajaju heroja Ukrajine, tako da je malo verovatno da će ga u ovoj situaciji zameniti čak ni za Porošenka“, rezimirao je političar.

Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/News.ru