CIA VEĆ JEDNOM GURNULA UKRAJINCE U SUKOB SA RUSIMA: Nije prošlo dobro, ali sada to ponavlja! Američki sajt navodi glavne greške!

Rusija je u četvrtak izvršila invaziju na Ukrajinu kopnom, vazduhom i morem, ali se Centralna obaveštajna agencija već godinama sprema za takav trenutak, ne samo prikupljanjem i analizama podataka iz predviđanja, već i pripremajući Ukrajince da pokrenu pobunu protiv ruske okupacije.

Novinska priča prošlog meseca otkrila je da je agencija obučavala ukrajinske specijalne snage i obaveštajne oficire u tajnom objektu u SAD od 2015. Neki američki zvaničnici su umanjili izveštaj tvrdeći da CIA jednostavno obučava Ukrajince u prikupljanju obaveštajnih podataka. Drugi kažu da program ima još jednu tajnu svrhu, za koju verujem: priprema Ukrajinaca za pobunu u slučaju ruske okupacije.

U izveštaju Jahu njuza, jedan bivši visoki obaveštajni zvaničnik je objasnio: „Tamo bi program agencije mogao imati ozbiljan uticaj. Slično tome, drugi komentatori su izrazili nadu u vezi sa ishodom pobune koju podržavaju SAD".

Čini se da ovi optimisti zaboravljaju lekcije iz prošlih američkih napora, uključujući prvi pokušaj CIA-e da podrži ukrajinsku pobunu protiv Sovjeta 1949. godine, koja se završila neuspehom i presudom CIA decenijama kasnije da je taj napor bio „zlosretan i tragičan."

Izazovi za ukrajinsku pobunu nisu ništa manje teški danas.

Ruski obaveštajci predstavljaju ozbiljnu pretnju za bilo kakvu CIA intervenciju. Nakon početnih neuspeha, sovjetska obaveštajna služba je uspela da prodre u ukrajinski otpor, što je dovelo do sloma pobune početkom 1950-ih.

Da Rusija nije bila svesna da CIA priprema Ukrajince za pobunu, sada sigurno zna za program. O tome su izveštavali mediji, a ako su novinari čuli za to, verovatno je i ruska obaveštajna služba bila svesna toga. Možda je curenje programa CIA trebalo da „signalizira” Rusiji da će se suočiti sa pobunom koju podržava CIA ako napadne Ukrajinu, ali ruska obaveštajna služba bi se već spremala da kompromituje ili neutrališe sve vođe otpora. Oni će sigurno biti visoko na „listi ubistava“ koju Rusija sastavlja u slučaju vojne okupacije.

CIA se u poslednje vreme bori da zaštiti svoje strane agente. U oktobru 2021, agencija je poslala strogo tajni telegram svojim stanicama i bazama širom sveta upozoravajući da su desetine izvora zarobljeni, ubijeni ili pretvoreni u dvostruke agente. Kina, koja je demontirala mreže CIA-e i razotkrila identitete službenika CIA-e, mogla bi pomoći Rusiji u njenom lovu.

Pobuna će rezultirati ogromnom patnjom civila. Umešanost CIA daje Rusiji još bolji izgovor za ciljanje opšte populacije. Sovjetski Savez je zatvorio, masakrirao i deportovao stotine hiljada Ukrajinaca kao deo svoje protivpobunjeničke kampanje tokom ranog Hladnog rata. Pošto je program obuke CIA-e sada javno poznat, Rusija može ubedljivo da tvrdi da su ukrajinski pobunjenici zastupnici CIA-e — korisna izjava kao propaganda proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini i kao opravdanje za sve oštre mere koje preduzima protiv ukrajinskih civila da bi se „iskorenili van” diverzanata.

CIA mora biti realistična u pogledu izgleda ukrajinske pobune. Godine 1950, samo godinu dana nakon što je prva operacija CIA počela u Ukrajini, američki oficiri uključeni u program znali su da vode izgubljenu bitku. Danas nemamo jasne dokaze da su Ukrajinci sposobni da izdrže pobunu, ili da bi se Rusija povukla ako bi bila suočena sa takvim otporom.

CIA treba da bude iskrena prema Ukrajincima — i prema sebi — u pogledu prave namere. U prvoj pobuni koju su podržale SAD, prema strogo poverljivim dokumentima sa kojih je kasnije skinuta oznaka tajnosti, američki zvaničnici su nameravali da iskoriste Ukrajince kao snagu koja može da oslabi Sovjetski Savez. Ovog puta, da li je primarni cilj paravojnog programa da se pomogne Ukrajincima da oslobode svoju zemlju ili da oslabe Rusiju tokom duge pobune koja će nesumnjivo koštati koliko života Ukrajinaca koliko i Rusa, ako ne i više?

Čak i ako ukrajinska pobuna bude počela da slabi Rusiju tokom godina, sukob bi mogao da izazove širenje nestabilnosti u centralnoj i istočnoj Evropi. Ovo je obrazac u istoriji paravojnih operacija SAD - od Hladnog rata do Avganistana i Iraka danas. Rizik eksponencijalno raste kada SAD ili drugi autsajderi predaju oružje proksi borcima jer to oružje može završiti u rukama terorista, milicija ili drugih frakcija decenijama koje dolaze. Takođe postoji opasnost da bi proki rat u Ukrajini mogao nenamerno da dovede do stvarnog rata između SAD i Rusije.

SAD treba jasno da prenesu Ukrajincima granice svog opredeljenja. To nije uradio 1949. Džon Rejnlah, istoričar CIA-e, tvrdio je da je program „pokazao hladnu nemilosrdnost“ jer ukrajinski otpor nije imao nade u uspeh bez šireg SAD.vojnog angažmana, pa je „Amerika zapravo ohrabrivala Ukrajince da odu u smrt“. Predsednik Bajden je u četvrtak rekao da američke trupe „ne idu u Evropu da se bore u Ukrajini“. Ako je to tačno, podrška CIA-e verovatno neće biti dovoljna da spasi Ukrajinu.

Ne moramo da se osvrćemo decenijama ili čak godinama unazad za relevantne lekcije. Pre samo šest meseci, kada su talibani preuzeli kontrolu nad Avganistanom, CIA se našla da se bori da spase svoje avganistanske saveznike. Umesto da podrži pobunu kako je planirano u Ukrajini, CIA bi mogla da pokrene spasilačku misiju.

Kurir.rs/LA Times