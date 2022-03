SRBIN U PAKLU KIJEVA: Stalno se čuju detonacije, nešto gori u daljini! Struje, vode i hrane još ima, ali sve polako nestaje

Eksplozije se u Kijevu čuju sve češće, a jedna od raketa pala je nedavno i na kilometar i po od mog stana, priča za Kurir Mihajlo Tomić, Srbin koji već 18 godina živi u ukrajinskoj prestonici.

- Čini mi se da se detonacije najviše čuju na 10-15 kilometara od centra grada. Gledam sad sa terase da su se Rusi najverovatnije približili obilaznici oko Kijeva, jer tamo gore neke zgrade. Slobodno kretanje van grada je skoro nemoguće, pa govorim samo ono što vidim i procenjujem. Ovde praktično, ako nemate novinarsku legitimaciju, ne možete da se krećete ili snimate, odnosno nemate na to pravo, i veoma je opasno, mogao bi neko da pomisli da sam špijun - priča on.

foto: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Špijuni

Na pitanje Kurira da li u samom gradu ima špijuna i da smo svedoci raznih snimaka na mrežama, on kaže:

- To je vrlo teško oceniti. Sigurno ima diverzantskih grupa u gradu, ali je jako teško proceniti šta je realno i da li ima špijuna i podmetanja bombi. Čini mi se da je sve bliže preterivanju, jer se ljudi vrlo često ponašaju panično i veruju u razne informacije koje kruže gradom.

Tomić dodaje da je čuo za letke koje je ruska vojska bacala građanima Kijeva da ih upozori da ne pucaju na vojsku i da odlože oružje. Kaže i da zna da je dosta oružja podeljeno i da je veliki broj civila sada u teritorijalnoj odbrani i nalazi se na barikadama u samom gradu.

- Zasad je sve relativno dobro. Imamo struju, vodu, grejanje, internet... Sve je odlično organizovano. Ljudi se okupljaju na četovima, forumima, pomažu jedni drugima, jedinstveni su. Bojim se da će biti strašno ako nestane struje i vode. Radnje su normalno otvorene ujutro, ali je sve manje robe u njima, posebno u gradskom jezgru. Dostava u radnjama u centralnom delu grada je slabija, ali ima delova grada u kojima su radnje malo bolje snabdevene, što mi je potvrdilo i nekoliko prijatelja koji žive u drugim delovima Kijeva - kaže Tomić i dodaje da ono čega više nema u gradu jesu cigarete.

foto: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Pregovori Treća runda za vikend? Ukrajina računa na treću rundu pregovora s Rusijom ovog vikenda, rekao je juče jedan od ukrajinskih pregovarača Mihailo Podolijak, glavni predsednički savetnik. - Treća runda može da se održi sutra ili prekosutra, mi smo u stalnom kontaktu - kazao je on na konferenciji za novinare u Lavovu, na zapadu Ukrajine. Nemački kancelar Olaf Šolc, koji je juče razgovarao s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, rekao je da mu je Putin izneo uveravanja da će pregovori biti nastavljeni ovog vikenda.

foto: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Informacije

Prema njegovim rečima, sve je manje benzina, neke pumpe ne rade, kao one u blizini gde on živi, ali ima u gradu, kako je čuo priče, one koje rade, ali da on to ne može da potvrdi.

Na pitanje kako se informiše, Mihajlo kaže da se oslanja na ukrajinske vesti, gleda sve portale sa prostora bivše Jugoslavije, a delom prati i ruske, radi objektivnijeg informisanja.

foto: Profimedia

- Mi koji živimo u Kijevu nadali smo se pregovorima, da se smiri kompletna situacija. Ali, nažalost, dva propala razgovora nisu imala nikakav rezultat. Dobra stvar je što je dogovoreno da se otvore humanitarni koridori ako rešimo da krenemo iz grada. Često slušamo detonacije. Obično ih pre pregovora bude manje, a onda su posle njih sve učestalije. Tako je, evo, i sada. Čuju se u daljini - priča Tomić.

- Ukrajinci su veoma rešeni da se brane. Moja je procena da je Putin ujedinio sve Ukrajince u želji da se brane. Mislim da će dugo zbog toga moći da se bore. Šta su dalji vojni, taktički planovi, to zaista ne znam.

Andrej Mlakar